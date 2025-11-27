Группа компаний «Б1» перешла на CRM компании BPMSoft

Группа компаний «Б1», участник рынка аудиторских и консалтинговых услуг России и Белоруссии, совместно с системным интегратором и разработчиком Navicon завершила внедрение CRM-системы на базе low-code-платформы BPMSoft (разработчик — «БПМСофт», входит в ИТ-холдинг Lansoft). Решение автоматизировало процессы продаж, маркетинга и клиентского сервиса, объединив работу более 1 тыс. сотрудников в России и Белоруссии.

Проект стал частью программы цифровой трансформации «Б1», направленной на повышение операционной эффективности и прозрачности работы с клиентами. Внедрение CRM осуществляли департамент поддержки бизнеса и департамент консалтинга, технологий и транзакций группы компаний «Б1» совместно с экспертами Navicon.

Перед стартом проекта команда «Б1» при участии специалистов системного интегратора провела комплексный анализ отечественных CRM-систем. Было решено развернуть систему на платформе BPMSoft, построенной по принципу low-code, что позволяет быстро адаптировать ее под бизнес-процессы компании и минимизировать объем доработок

Специалисты «Б1» провели комплексную подготовку базы данных: удалили устаревшую информацию, исключили дублирование и обогатили данные. CRM интегрирована с внутренними системами управления маркетингом и персоналом, внешним сервисом для работы с контрагентами. Кроме того, решение обеспечивает двусторонний обмен данными по клиентам и проектам внутри локального ИТ-ландшафта.

Наталия Старыгина, заместитель управляющего партнера группы компаний «Б1», руководитель направления по работе с клиентами, сказала: «Специфика бизнеса группы компаний «Б1» предполагает повышенное внимание к вопросам безопасности данных. Одним из вызовов в ходе проекта стала необходимость своевременно реагировать на изменения в законодательстве в части работы с персональной информацией и вносить соответствующие корректировки в систему. Новая CRM функционирует в защищенном контуре, а доступ для сотрудников строго ограничен многофакторной аутентификацией. Мы не просто следуем законодательству, но также внедряем дополнительные процедуры, что делает хранение данных в системе безопасным и полностью легитимным».

В CRM автоматизирован весь цикл взаимодействия с клиентами, что позволяет экономить время сотрудников, отслеживать этапы проектов и оценивать эффективность воронки продаж в реальном времени — от первого контакта с клиентом до подписания договора.

Иван Бутягин, партнер группы компаний «Б1», руководитель отдела по предоставлению услуг в области технологического консалтинга, сказал: «Благодаря высокому уровню компетенций экспертов Б1 в технологическом и бизнес-консалтинге у нас была возможность применить наши лучшие практики в новой системе. Это позволит в дальнейшем по максимуму использовать потенциал платформы CRM, системно накапливать уникальные отраслевые знания, учитывать специфику проектной деятельности, производственных циклов и инвестиционных стратегий в различных индустриях. Такой подход повышает ценность каждого взаимодействия с клиентом и открывает новые зоны роста, что критически важно для устойчивого развития бизнеса».

Ключевыми результатами проекта стали повышение качества данных за счет создания централизованной платформы для их хранения, внедрения инструментов для повышения эффективности кросс-продаж и систематизации маркетинговых активностей.

Владимир Чанышев, директор партнерского департамента BPMSoft, отметил: «BPMSoft — это технологическая основа для построения корпоративных систем уровня Enterprise, где важны масштаб, безопасность и стабильность. Проект для Б1 подтвердил, что low-code — это эффективный инструмент, который помогает компаниям оперативно реагировать на изменения рынка и развивать цифровые процессы с минимальными издержками».

Роман Жеребов, директор по продажам BPM-решений Navicon, сказал: «Все команды, задействованные в проекте — а это более 130 человек, — работали абсолютно синхронно и слаженно. Для этого был разработан регламент взаимодействия, позволяющий снизить риски при параллельной разработке. После внедрения заказчик получил возможность сам поддерживать и развивать систему, а также самостоятельно предлагать и внедрять решения на платформе BPMSoft. В компании был создан центр компетенций, который сможет самостоятельно заниматься сопровождением системы и ее развитием».

В дальнейшем компания планирует расширить функциональность CRM, внедрить новые модули на основе обратной связи пользователей и интегрировать систему с другими сервисами, создавая единую цифровую среду управления бизнесом.