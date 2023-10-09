WMS Logistics Vision Suite вошла в магический квадрант Gartner для WMS-систем

Компания «Ант технолоджис», российский поставщик решений для складской логистики, объявила о включении WMS Logistics Vision Suite в магический квадрант Gartner 2023 для систем управления складом

Магический квадрант Gartner – это полезный ресурс для компаний, которые выбирают поставщика WMS-системы. Магический квадрант Gartner сокращает выбор до 18 лучших мировых решений систем управления складом. Попадание в «магический квадрант» — это общемировое признание поставщика решения и функциональности WMS-системы.

Logistics Vision Suite четвертый год подряд входит в отчет Gartner, где представлены WMS-решения, отвечающие заявленным требованиям, проверенные на практике мировым сообществом.

Logistics Vision Suite предоставляет клиентам возможность настраивать и адаптировать систему под задачи текущих и новых бизнес-процессов, реализовывать необходимую логику комплектации и размещения, быстро добавлять новых клиентов и поставщиков, организовать обработку товаров, продаваемых через маркетплейсы.

WMS Logistics Vision Suite – решение, которое можно легко адаптировать компаниям со сложными бизнес-процессами, распределительными операциями, необходимостью автоматизации. LVS поддерживает СУБД PostgreSQL, является кроссплатформенной системой, что позволяет отказаться от использования ОС семейства Windows с переходом в новом поколении на .Net Core и возможностью работы с Linux.

«Ант технолоджис» осуществляет 100-процентную поддержку внедренных решений на базе WMS Logistics Vision Suite на территории Российской Федерации.

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Gartner, Inc. — консалтинговая фирма, которая проводит исследования в области технологий и делится этими исследованиями как посредством частных консультаций, так и в рамках программ и конференций. В число его клиентов входят крупные мировые корпорации, государственные учреждения, технологические компании и инвестиционные фирмы.

Магический квадрант (MQ) — это серия отчетов об исследованиях рынка, опубликованных ИТ-консалтинговой фирмой Gartner, в которых используются запатентованные методы качественного анализа данных для демонстрации рыночных тенденций.

«Ант технолоджис» – российский ИТ-интегратор в области разработки, адаптации и внедрения систем для управления складами в логистических, розничных, оптовых и производственных предприятиях. Представляет WMS-систему Logistics Vision Suite, включающую в себя комплекс программных продуктов, которые управляют бизнес-процессами склада и прилегающей территорией.