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Компания «АНТ Технолоджис» представляет модуль «Подтверждение доставки»

Компания «АНТ Технолоджис» в составе WMS-системы Logistics Vision Suite предлагает модуль Proof of Delivery – «Подтверждение доставки», который позволяет автоматизировать процесс передачи покупателю заказанного товара. Об этом CNews сообщили представители «АНТ Технолоджис».

Модуль «Подтверждение доставки» Proof of Delivery (POD) – современное ИТ-приложение, которое будет полезно всем компаниям, осуществляющим доставку заказов со склада до места назначения, например, конечному покупателю или распределительному центру маркетплейса. LVS POD входит в состав флагманского продукта системы управления складом WMS Logistics Vision Suite. Позволяет назначать необходимые действия курьеру при доставке, фиксировать факт доставки и передачи или, наоборот – отказа, и понимания причин такого отказа.

Функциональность LVS Proof of Delivery

При планировании маршрута до места доставки пользователю доступна функция навигация, при нажатии данной кнопки система построит оптимальный маршрут до места назначения.

По прибытии на место сотрудник может зафиксировать координаты и время прибытия, провести фотофиксацию документов, получить подпись клиента. Есть возможность подтвердить доставку заказа целиком. При этом система уведомляет, что данная операция невозможна пока не выполнены все действия по доставке.

Выполненные доставки отображаются в журнале доставок WMS Logistics Vision Suite с возможностью детального просмотра каждой доставки. В случае, если заказ не был доставлен, можно повторно выполнить доставку, вернув заказ (доставку) в ожидании с помощью повторной доставки.

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Обмен информацией между мобильным устройством курьера/экспедитора и WMS-системой осуществляется в зоне покрытия интернета WiFi или мобильного оператора, а все действия-подтверждения у клиента можно выполнять даже в зонах без связи, накапливая данные на устройство локально.

Описываемые технические возможности открывают перспективу для дальнейшей оптимизации и операций возвратной логистики, что так же очень актуально для интернет-торговли.

Модуль Proof of Delivery – «Подтверждение доставки» позволяет повысить уровень обслуживания клиентов и отражает объективную картину в точке доставки продукции. Мониторинг поставки в режиме реального времени минимизирует эксплуатационные расходы, связанные с доставкой продукции, сокращает ошибки, повышает качество сервиса, предоставляемого складом покупателю.

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