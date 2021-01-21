«Ант технолоджис» перевела склад Metro Group Logistics под управление WMS Logistics Vision Suite

Платформа импортного товара складского комплекса Metro Group Logistics в Ногинске заработала под управлением WMS-системы Logistics Vision Suite. Проект был реализован в рамках подписанного соглашения, по итогам которого все платформы распределительного центра Metro Group Logistics последовательно переводятся в работу с WMS LVS.

Компания «Ант технолоджис» продолжает выполнять свои обязательства перед Metro Group Logistics по автоматизации складских площадок в Ногинске. Перед командой внедрения стояла задача тиражирования Logistics Vision Suite на новую платформу с учетом специфики ее процессов и типа обрабатываемой продукции. Автоматизируемая площадка работает по системе централизованного стока, которая перерабатывает импортный товар, так называемые «сухие» продукты питания, продукцию категории non-food. На складе организована система адресного хранения, выделены зоны для стеллажного и напольного хранения. Склад оборудован набивными стеллажами, планируется оснащение складского пространства шаттлами.

Особенности настройки системы управления складом заключаются в адаптации программы для учета продукции по различным критериям, куда входит номер ГТД, страна происхождения, дата производства, окончание срока годности, температура хранения, работа с негабаритным товаром. Для передачи данных в автоматическом режиме в ФГИС «Меркурий» в рамках проекта была выполнена интеграция Logistics Vision Suite с государственной системой. Взаимодействие систем осуществляется через интеграционную прослойку. Запланирована настройка обмена данными Logistics Vision Suite с системой «Честный знак». Для этой площадки была выполнена настройка одновременной обработки одного комплекта по разным спецификациям, при условии присутствия на складских остатках.

Процесс отбора товара ведется с применением голосовой системы Vocollect Voice, которая повышает скорость на 20% и минимизирует ошибки в отборе, что в целом повышает качество комплектации товара до 99,95%

Внедрение современных технологий на каждом складе позволяет Metro Group Logistics формировать эффективную систему снабжения и оказывать высокий уровень сервиса центрам мелкооптовой торговли продуктами питания Metro.