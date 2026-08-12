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ant Technologies ant LVision WMS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.08.2026 «Ант Технолоджис» и «Яндекс Роботикс» объявляют о партнерстве в области роботизации складов 1
21.06.2024 «АНТ Технолоджис» зарегистрировала в реестре российского ПО систему управления складом WMS ant LVision 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

ant Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Mantis International - Mantis Informatics 4 1
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 80 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3081 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5433 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2920 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 942 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 791 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 366 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13145 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1770 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464178, в очереди разбора - 724452.
Создано именных указателей - 199388.
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