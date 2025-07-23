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Cryptex


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 AppSec Solutions выпустили российский протектор для защиты мобильных приложений 1
01.10.2024 США объявили в розыск двоих россиян, обвиняемых в отмывании денег через криптобиржи. Награда $11 млн 1
22.09.2016 Selgros преобразовала в SAP схему работы с электронными счетами-фактурами 1
30.06.2016 Через сервис SignEx за 6 месяцев передано свыше 1 млн счетов-фактур 1
12.02.2015 Новое приложение E-COM автоматизирует процедуру нанесения электронной подписи 1
28.01.2015 E-COM автоматизировал процедуру нанесения электронной подписи 1
12.07.2011 Флешка с кодовым замком 1
25.04.2011 Perimetrix обновил SafeSpace до версии 2.5 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Cryptex и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 192 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 420 2
Stash 5 1
SAP SE 5356 1
Perimetrix - Периметрикс 273 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 85 1
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 86 1
Айсберри ТД - Iceberry 5 1
Союзпищепром - КХП им. Григоровича - Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича - Варна ОП - Чебаркульская птица - Павловское Агрофирма 5 1
Coca-Cola Company 256 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 116 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 570 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 721 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12979 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30953 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 868 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 430 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10725 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4031 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1710 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3792 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1790 1
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 144 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1595 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2175 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 541 1
Электронный документ - Electronic document 1498 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 628 1
Оповещение и уведомление - Notification 5023 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4440 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32492 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1458 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5205 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16588 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69518 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29751 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1804 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6995 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 141 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6670 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3017 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 365 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 140 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 463 1
СКБ Контур - Docrobot EXite - Exite-Evolution 30 3
СКБ Контур - Docrobot SignEx 5 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
Perimetrix SafeSpace 8 1
КриптоПро GSP 1 1
Microsoft Windows 16028 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 675 1
Apple macOS 2147 1
Linux OS 10372 1
КриптоПро CSP СКЗИ 222 1
Кишковский Эдуард 17 2
Дзлиев Артур 2 2
Рязанова Юлия 12 2
Бобылёв Анатолий 3 1
Шахмаметов Тимур 2 1
Галкин Дмитрий 27 1
Гвоздев Дмитрий 136 1
Иванов Сергей 393 1
Россия - РФ - Российская федерация 151179 6
Беларусь - Белоруссия 5902 1
Европа 24453 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52786 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 395 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11221 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53301 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7152 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3607 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 203 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5102 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2195 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25091 1
BleepingComputer - Издание 382 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
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