Сервис комплексной защиты мобильных приложений AppSec.Cryptex вошел в Репозиторий «Ассоциации ФинТех»

Отечественный вендор AppSec Solutions разместил решение для шифрования и защиты мобильных приложений от запуска в небезопасной среде в ИТ-решений для финансовой сферы «Ассоциации ФинТех» (АФТ). Об этом CNews сообщили представители «Ассоциации ФинТех».

AppSec.Cryptex обеспечивает безопасность кода приложения от изменения злоумышленником и копирования, поэтому в его применении особенно заинтересованы владельцы банковских и ecom-приложений. Для российского финтех-рынка сегодня это отечественная альтернатива иностранному ПО, что актуально на фоне непредсказуемого поведения зарубежных вендоров.

«В условиях бурного развития технологий и растущего числа киберугроз компаниям финансового рынка очень важно обеспечивать защиту своих мобильных приложений на высоком уровне. Поэтому так важно получать доступ к информации об отечественных ИТ-решениях, что, в числе прочего, помогает решать стратегические задачи по достижению технологического суверенитета. Уверен, что детальная информация об AppSec.Cryptex в Репозитории АФТ будет востребована участниками финансового рынка и позволит им сделать мобильные приложения более защищенными», — сказал руководитель управления развития информационных технологий «Ассоциации ФинТех» Олег Моргун.

AppSec.Cryptex позволяет полностью зашифровать код приложения, тем самым защищая его от модификации и копирования. Сервис создает своего рода прослойку между ПО заказчика и пользователем, таким образом, защищает мобильные приложения от реверс-инжиниринга и изменений. Программа сама проверяет безопасность среды, в которой запускается приложение и делает код клиента недоступным для взлома.

Цифровизация

«Количество e-pay сервисов растет, российские платежные системы в целом уже сумели адаптироваться к ситуации с уходом зарубежных продуктов, однако, если говорить о сервисах шифрования, часто финансовый сектор использует своего рода «микс» из иностранного ПО, а это повышает риски для самого финтеха. Появление на рынке российских решений для шифрования позволяет банковскому сектору и ритейлу не зависеть от геополитики», — сказал Юрий Шабалин директор продукта AppSec.Cryptex компании AppSec Solutions.

