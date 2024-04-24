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«СерчИнформ FileAuditor» поддержал классификацию файлов в облаках

«СерчИнформ FileAuditor» расширил число поддерживаемых источников для контентного анализа и классификации файлов. Теперь система поддерживает вычитку облачных хранилищ по протоколу WebDAV. Она проводит аудит, вычитывает содержимое документов и размечает их по категориям. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

ИБ-аналитик в консоли программы увидит дерево папок и файлов в облаке с метками. Метка расскажет, что содержится внутри файла.

В системе 400+ готовых правил автоматической классификации, также можно создать собственные. Благодаря такой разметке ясно, какие файлы требуют особого контроля и защиты, ИБ-специалисту при расследовании не нужно тратить время на изучение контента. Программе доступна вычитка таких популярных облачных хранилищ, как «Яндекс Диск», «Облако Mail.ru», NextCloud и др., которые работают на WebDAV. Опционально доступ по этому протоколу можно включить почти в любом облаке.

«Протокол WebDAV – еще один формат передачи данных, такой как FTP или HTTP. Он широко распространен, так что с его поддержкой FileAuditor значительно расширяет список защищаемых хранилищ. Аудит и контентный анализ файлов в облаках позволит навести там порядок, и точно понимать, что именно в них лежит и может быть уязвимо», – сказал Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «СерчИнформ».

Кроме WebDAV, FileAuditor в формате сетевого сканирования также работает со стандартами FTP, SFTP, SMB, DFS, NFS, поддерживает файловые журналы Windows, ActiveDirectory и NetApp, интегрируется с серверами Exchange. На локальном уровне агенты FileAuditor контролируют любые хранилища и ПК на Windows, Linux и MacOS, реализована бесшовная интеграция с СХД Huawei линеек OceanStore и Dorado. Это делает DCAP-систему от «СерчИнформ» универсальным средством для контроля и защиты конфиденциальных документов в любой инфраструктуре.

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«СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Создает инструменты для комплексной защиты данных: на уровне ИТ-инфраструктуры («СерчИнформ SIEM»), рабочих станций пользователей и каналов передачи информации (DLP-система «СерчИнформ КИБ»), файловой системы (DCAP-программа «СерчИнформ FileAuditor»). Клиенты – более 4000 компаний по всей России и еще 20+ странах мира. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Имеет лицензии на деятельность ФСБ и ФСТЭК России.

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