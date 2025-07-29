Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

«СерчИнформ FileAuditor» поддержала вычитку «облаков» по протоколу S3

«СерчИнформ FileAuditor» расширила список защищаемых облачных хранилищ. Теперь система может контролировать содержимое облаков Amazon S3 по одноименному API. Это позволит проводить аудит содержимого облаков, отслеживать действия с файлами, которые там хранятся, бэкапировать важные документы из облака и вести историю их редакций, и т. д. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

FileAuditor просканирует корпоративное облако и проклассифицирует файлы в нем в зависимости от их содержимого: разметит, где персональные данные, финансовая документация, договоры с клиентами и т.д. Для классификации можно использовать готовые правила, которых более 450, или создать собственные. В консоли программы ИБ-специалист увидит, сколько файлов какой категории хранится в облаке, их содержимое и характеристики: тип, размер и т.д., а также историю файловых операций: как с документами взаимодействовали пользователи.

CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России
CNews Analytics

«Облачные хранилища типа Amazon S3 популярны у заказчиков за счет своей гибкости: их легко вписать в инфраструктуру, будь она собственная или предоставленная облачным провайдером. Мы реализовали поддержку протокола S3, благодаря этому FileAuditor может взять под контроль любые хранилища, которые его поддерживают, а не только собственно Amazon, — отметил Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ». – Мировая статистика показывает, что корпоративные облака становятся источником наиболее крупных утечек. Поэтому нам важно предоставить заказчикам инструменты, чтобы обеспечить защиту облачных хранилищ в любых конфигурациях».

Вне локальной инфраструктуры FileAuditor может работать с облаками, бизнес-приложениями, файловыми и почтовыми серверами. Кроме протокола S3, поддерживаются стандарты WebDAV, FTP, SFTP, SMB/NFS. Также DCAP от «СерчИнформ» вычитывает журналы Windows, ActiveDirectory и NetApp. На локальном уровне агенты FileAuditor контролируют любые хранилища и ПК на Windows, Linux и macOS. Это делает систему универсальным средством для защиты конфиденциальных документов в любой инфраструктуре.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Безопасный выход в интернет для аэропортов как объектов КИИ: как преодолеть дилемму изоляции и безопасности

Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер

Кирилл Булгаков, «Нота», «Т1»: Речь идет не просто о создании продуктов, а о становлении полноценного вендора

Сотрудник фирмы по переговорам с хакерами попал под расследование за получение «откатов» от злоумышленников

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные
Показать еще