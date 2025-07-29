«СерчИнформ FileAuditor» поддержала вычитку «облаков» по протоколу S3

«СерчИнформ FileAuditor» расширила список защищаемых облачных хранилищ. Теперь система может контролировать содержимое облаков Amazon S3 по одноименному API. Это позволит проводить аудит содержимого облаков, отслеживать действия с файлами, которые там хранятся, бэкапировать важные документы из облака и вести историю их редакций, и т. д. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

FileAuditor просканирует корпоративное облако и проклассифицирует файлы в нем в зависимости от их содержимого: разметит, где персональные данные, финансовая документация, договоры с клиентами и т.д. Для классификации можно использовать готовые правила, которых более 450, или создать собственные. В консоли программы ИБ-специалист увидит, сколько файлов какой категории хранится в облаке, их содержимое и характеристики: тип, размер и т.д., а также историю файловых операций: как с документами взаимодействовали пользователи.

«Облачные хранилища типа Amazon S3 популярны у заказчиков за счет своей гибкости: их легко вписать в инфраструктуру, будь она собственная или предоставленная облачным провайдером. Мы реализовали поддержку протокола S3, благодаря этому FileAuditor может взять под контроль любые хранилища, которые его поддерживают, а не только собственно Amazon, — отметил Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ». – Мировая статистика показывает, что корпоративные облака становятся источником наиболее крупных утечек. Поэтому нам важно предоставить заказчикам инструменты, чтобы обеспечить защиту облачных хранилищ в любых конфигурациях».

Вне локальной инфраструктуры FileAuditor может работать с облаками, бизнес-приложениями, файловыми и почтовыми серверами. Кроме протокола S3, поддерживаются стандарты WebDAV, FTP, SFTP, SMB/NFS. Также DCAP от «СерчИнформ» вычитывает журналы Windows, ActiveDirectory и NetApp. На локальном уровне агенты FileAuditor контролируют любые хранилища и ПК на Windows, Linux и macOS. Это делает систему универсальным средством для защиты конфиденциальных документов в любой инфраструктуре.