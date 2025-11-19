Treolan начинает поставки Uvatron

Treolan и российский производитель систем управления для автоматизации мультимедиа и proAV-оборудования Uvatron заключили дистрибьюторское соглашение.

Наличие такого решения в направлении систем управления позволяет Treolan охватывать широкий спектр проектов, предлагая заказчикам и партнерам современные, автономные и сертифицированные отечественные решения для конференц-залов, учебных аудиторий, ситуационных центров и других объектов с развитой AV-инфраструктурой.

Uvatron — это программно-аппаратная платформа, которая обеспечивает централизованное управление оборудованием на объектах с развитой мультимедийной инфраструктурой через стандартные протоколы (MQTTS, SSH, TELNET, HTTPS, TLSv1.3, SFTP, BACnet, KNX и др.). Система работает полностью в локальной сети, без подключения к облачным сервисам.

Программное обеспечение Uvatron официально включено в реестр российского ПО, утверждённый Минцифры РФ. Это делает решение пригодным для участия в государственных закупках и внедрения в объектах критической информационной инфраструктуры.

Багдасар Багдасарян, продакт-менеджер по AV-коммутации и ВКС Treolan, сказал: «Программное обеспечение и оборудование Uvatron сочетает в себе простоту программирования и при этом широкие возможности интеграции в различные системы. Мы уверены, что это партнёрство укрепит наши позиции на рынке proAV и позволит предложить нашим партнёрам более широкий спектр продуктов для построения современных AV-систем. К заказу под проект доступно всё оборудование и ПО, которое представлено в продуктовой линейке вендора. Единое отечественное программно-аппаратное решение — одно из важных преимуществ при выборе продукции Uvatron».

Андрей Шарпинский, сооснователь и генеральный директор Uvatron, отметил: «Для нас большая честь — начать сотрудничество с Treolan — одним из крупнейших и технологически ориентированных ИТ-дистрибьюторов России. Это открывает доступ к новым заказчикам, реализующих масштабные проекты в госсекторе, энергетике, здравоохранении и образовании. Наша система управления создана для того, чтобы быть надёжной основой любой AV-инфраструктуры: она автономна, не требует использования облачных систем или лицензий и соответствует всем требованиям импортозамещения. Уверен, что вместе с Treolan мы сделаем российскую автоматизацию стандартом отрасли».