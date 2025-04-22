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Безопасность Администратору
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Innostage обновила In PAM

Компания Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, выпустила новую версию программного продукта In PAM (Innostage Privileged Access Management), предназначенного для организации и контроля доступа привилегированных пользователей к информационным системам. Решение получило ряд функциональных обновлений и улучшений.

Решение класса PAM (Privileged Access Management) появилось в продуктовой линейке Innostage летом 2024 г. — как ответ на усилившуюся потребность заказчиков в безопасном средстве предоставления единой точки привилегированного доступа к различным информационным системам и приложениям, контроле действий администраторов и защите от злоупотребления высоким уровнем доступа.

Среди ключевых возможностей — обнаружение и управление привилегированными учетными записями, включая безопасное хранение, инвентаризацию и передачу представителям подрядных организаций, анализ криптоустойчивости паролей и контроль соблюдения парольных политик. В конце 2024 года система была включена в реестр отечественного ПО.

Новая версия In PAM v1.1.0 расширяет возможности подключения пользователей: теперь поддерживается работа с нативными клиентами — по протоколу SFTP с помощью получения параметров подключения в веб-терминале (SFTP Guide) и по протоколу RDP с возможностью скачивания .rdp файла (удаленный рабочий стол). Это позволяет администраторам использовать привычные инструменты без ущерба для безопасности.

Также улучшен функционал работы со скриптами и плейбуками автоматизации. В частности, появилась возможность выбора области видимости шаблонов, добавления пользовательских переменных в шаблоны и задания. Это обеспечивает большую гибкость и контроль при выполнении рутинных операций.

Среди других значимых обновлений — возможность просмотра и отключения пользовательских заданий для сотрудников с ролями администратора и аудитора. Кроме того, пользователи теперь могут устанавливать срок действия системных объявлений, задавать новые параметры конфигурации и настроек, а также управлять активностью конечных точек.

«В связи с уходом с российского рынка зарубежных вендоров и расширяющимся ландшафтом киберугроз мы видим постоянный рост интереса заказчиков к отечественным решениям класса PAM. Уровень их запросов тоже растет: например, всё чаще заказчики рассматривают сценарии контроля действий подрядчиков при работе в своей ИТ-инфраструктуре, чтобы избежать рисков supply chain attack. Мы стараемся дорабатывать свой продукт в соответствии с требованиями рынка. Несмотря на то, что система относительно новая, в ней уже реализован весь необходимый большинству компаний функционал», – сказал Игорь Еньков, владелец продукта In PAM.

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