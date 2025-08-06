Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179630
ИКТ 13961
Организации 10850
Ведомства 1481
Ассоциации 1012
Технологии 3486
Системы 25970
Персоны 77352
География 2901
Статьи 1538
Пресса 1233
ИАА 709
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2676
Мероприятия 863

Еньков Игорь


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 Innostage представила новую версию системы управления привилегированным доступом — Innostage PAM 1
22.04.2025 Innostage обновила In PAM 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Еньков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 168 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 302 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 69 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 404 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32622 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54402 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69807 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 355 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5942 1
InnoSTage PAM - InnoSTage Privileged Access Manager - In PAM 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151666 1
Аудит - аудиторский услуги 2895 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9518 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375924, в очереди разбора - 747675.
Создано именных указателей - 179630.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще