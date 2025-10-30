Подтверждена совместимость Innostage Cardinal PAM с операционной системой «Ред ОС»

Компании Innostage и «Ред Софт» успешно завершили тестирование совместимости программного продукта Innostage Privileged Access Management (In PAM) c операционной системой «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8». Пользователи системы управления привилегированным доступом получили гарантию того, что это решение будет надежно и корректно защищать их данные и приложения на рабочих станциях под управлением «Ред ОС».

Система управления привилегированным доступом Innostage Cardinal PAM (ранее Innostage PAM) – комплексное решение для обеспечения строгого контроля доступа привилегированных пользователей к информационным системам и снижения рисков нарушений информационной безопасности. Его ключевые функции – настраиваемый доступ пользователей к критическим системам, мониторинг и запись сессий, управление паролями, ключами и токенами. В августе 2025 г. вышел новый релиз Innostage Cardinal PAM, содержащий ряд важных улучшений продукта в плане функциональности, производительности и надежности.

«Ред ОС» – российская операционная система, основанная на Linux и дополненная собственными технологиями «Ред Софт». Система предоставляет пользователям универсальную среду для работы прикладного программного обеспечения, сертифицирована ФСТЭК России и включена в единый реестр отечественного ПО Минцифры России.

Совместимость и корректное взаимодействие программных продуктов Innostage Privileged Access Management и «Ред ОС» зафиксированы в протоколе тестовых испытаний и подтверждены соответствующим сертификатом. Это гарантирует пользователям беспроблемную работу In PAM с «Ред ОС», обеспечивая надежную защиту с первых дней эксплуатации.

«Мы продолжаем развивать свой продукт категории PAM в соответствии с запросами рынка. Многие наши клиенты активно переводят свою ИТ-инфраструктуру в импортонезависимую программную среду. Чтобы помочь им в этом и гарантировать полноценную работу наших продуктов в связке с отечественным системным софтом, мы взаимодействуем с вендорами и проводим тестирования продуктов на совместимость. Благодарим коллег из «Ред Софт» за продуктивное сотрудничество», – сказал Игорь Еньков, владелец продукта Innostage PAM.