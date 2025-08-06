Innostage представила новую версию системы управления привилегированным доступом — Innostage PAM

Провайдер киберустойчивости, компания Innostage представила обновленную версию своей системы управления привилегированным доступом. Продукт получил новое название — Innostage Cardinal PAM (ранее Innostage PAM), что отражает значительное расширение функциональности и переход на новый уровень зрелости. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Cardinal PAM предназначен для организации и строгого контроля доступа привилегированных пользователей к информационным системам. Обновлённая версия включает важные улучшения, направленные на повышение прозрачности, управляемости и защищенности критически важных операций.

Новая версия In PAM расширяет возможности подключения пользователей: теперь поддерживается работа с нативными клиентами баз данных. Реализовано подключение к СУБД PostgreSQL и MySQL посредством получения параметров подключения в веб-терминале (DB Guide). Это позволяет администраторам использовать привычные инструменты без ущерба для безопасности, существенно повышает удобство работы с PAM через базы данных.

В обновленной версии системы также переработаны параметры управления доступом для повышения гибкости и точности настройки. Скорректированы пороговые значения, включая минимальную длину пароля для пользователей и администраторов, срок действия пароля, а также время автоматического завершения неактивной сессии. Ограничение количества неудачных попыток входа теперь настраивается в диапазоне от 3 до 10, с возможностью задать период учёта от 5 до 60 минут. Кроме того, минимальный срок хранения записей журнала снижен до 90 дней — это позволяет эффективнее управлять объёмом хранимых данных и оптимизировать использование дискового пространства.

Кроме того, диапазон значений тайм-аута неактивности пользовательской веб-сессии расширен до 60–86400 секунд (по умолчанию 900 сек, или 15 минут). Эти изменения позволяют точнее контролировать время работы пользователей в системе и повышают общую безопасность PAM-решения.

Среди других обновлений: появление системного уведомления пользователя о предыдущем входе в систему (в том числе, о неудачной попытке авторизации), что повышает осведомленность и безопасность при работе с платформой. Также проведена частичная миграция Docker-образов системы на платформу UBI Astra Linux Special Edition 1.8, благодаря чему повышается совместимость решения с отечественными программно-аппаратными средами. Помимо новых функций, в обновленной версии устранен ряд известных проблем для повышения стабильности.

«Мы ориентируемся на потребности заказчиков и активно развиваем Cardinal PAM с учетом актуальных задач клиентов. В новой версии акцент сделан на повышении удобства и безопасности: благодаря поддержке подключения к базам данных администраторы могут использовать привычные инструменты в работе, а новые механизмы, такие как уведомление о предыдущем входе, помогают эффективнее предотвратить несанкционированный доступ. Мы стремимся дорабатывать продукт в соответствии с запросами рынка и повышать его эффективность для компаний», – сказал Игорь Еньков, владелец продукта Innostage Cardinal PAM.