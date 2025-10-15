Компания Uvatron и SNK-S объединяют усилия для развития российского ProAV-рынка

Компания Uvatron, российский разработчик системы управления для автоматизации мультимедиа и ProAV-оборудования, объявила о начале официального партнёрства с SNK-S, представляющей рынок дистрибуции профессионального аудиовизуального оборудования в России и странах СНГ.

Сотрудничество между компаниями стартовало в сентябре 2025 г. и уже демонстрирует результативность: информация о решениях Uvatron доступна на сайте дистрибьютора snk-s.ru, а продукты включены в каталог для интеграторов и проектировщиков.

Программное обеспечение Uvatron включено в реестр российского программного обеспечения, утверждённый Министерством цифрового развития РФ. Это открывает доступ к участию в государственных закупках, соответствует требованиям импортозамещения и повышает доверие со стороны заказчиков из госсектора: организаций финансового сектора, банков, энергетики, образования и здравоохранения — отраслей, где особенно важны информационная безопасность, отказоустойчивость и независимость от импортных решений.

Система управления Uvatron представляет собой программно-аппаратное решение для централизованного управления оборудованием в конференц-залах, учебных аудиториях, переговорных комнатах, ситуационных центрах, залах заседаний и других объектах с развитой мультимедийной инфраструктурой. Благодаря поддержке широкого спектра протоколов (MQTTS, SSH, TELNET, HTTPS, TLSv1.3, SFTP, BACnet, KNX и др.) и совместимости с оборудованием ведущих мировых брендов, система обеспечивает простую, надёжную и масштабируемую автоматизацию без зависимости от импортных решений.

Ключевой особенностью Uvatron является полная автономность работы — решение не требует подключения к облачным сервисам и функционирует в локальной сети, что исключает зависимость от внешних систем, учетных записей и лицензий, что повышает отказоустойчивость и защищённость. Такой подход особенно важен для объектов критической информационной инфраструктуры, и других объектов, где стабильность и безопасность систем имеют первостепенное значение.

SNK-S обладает развитой сетью партнёров, технической поддержкой, складской логистикой и компетенцией в области профессиональной аудио- и видеотехники. Теперь партнёры и клиенты SNK-S получают прямой доступ к решениям Uvatron: от консультаций и демо-оборудования до проектного сопровождения и послепродажного сервиса.

«Мы рады приветствовать Uvatron в числе наших технологических партнёров, — отметил Антон Постников, коммерческий директор SNK-S. — Российский рынок всё больше нуждается в собственных, качественных и независимых решениях. Uvatron — один из немногих игроков, кто предложил действительно универсальную и масштабируемую платформу. Мы уверены, что это сотрудничество укрепит позиции как SNK-S, так и наших партнёров на рынке системной интеграции».

«Партнёрство с SNK-S — важнейший шаг в развитии нашей системе управления, — сказал Виталий Яловик, сооснователь Uvatron. — Это не просто выход на мощный дистрибутивный канал, но и признание качества нашего продукта ведущим игроком рынка. Особенно приятно, что наши решения уже представлены на сайте SNK-S, активно закладываются в проекты интеграторов и вызывают интерес у конечных заказчиков. Факт включения в реестр российского ПО дополнительно подтверждает нашу готовность к работе в госсекторе. Мы стремимся сделать технологии Uvatron стандартом для построения надежных, автономных и защищенных систем автоматизации в России».