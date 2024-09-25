SpaceWeb запустил сервис для работы с «1С»

Хостинг-провайдер SpaceWeb подключил услугу аренды выделенных серверов для работы с «1С».

В рамках расширения продуктовой линейки SpaceWeb подключил новые серверы с удаленным рабочим столом, оптимизированные под «1С». Выделенные серверы под управлением операционной системы Windows Server 2022 предназначены для работы с базами данных «1С». Новая услуга ориентирована на компании, которые нуждаются в переносе сервера «1С» в облако, при этом экономя на собственном «железе» и сохраняя безопасность в работе с данными. Серверы подойдут для различных конфигураций MS SQL, .NET и ASP.NET.

С помощью удаленного рабочего стола (RDP) пользователь может безопасно подключиться к серверу из любой точки мира. Эта технология помогает эффективно управлять процессами разработки, тестирования и администрирования, независимо от физического местоположения.

«Запуск услуги аренды выделенных серверов для решений «1С» — это стратегический шаг компании к предоставлению системным администраторам компаний специализированных ИТ-ресурсов, отвечающих высоким стандартам производительности, безопасности и с возможностью доступа к серверу из любой точки мира», — отметил Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb.

Новый сервис SpaceWeb позволит разработчикам адаптировать конфигурации и масштабировать ресурсы в зависимости от меняющихся потребностей ИТ-проектов и оперативно реагировать на рост объёма работ. Серверы находятся на территории РФ в дата-центрах уровня Tier III с повышенным уровнем защиты от DDoS-атак.