Скорость управленческой отчетности возросла на 50% благодаря автоматизации в Sinoway Group

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» реализовал проект по автоматизации казначейства торговой компании Sinoway Group с использованием решения «Бит.Финанс» в сжатые сроки, за один месяц. Проект позволил не только наладить финансовые потоки и избежать кассовых разрывов, но и обеспечить прозрачность и оперативность в управлении расходами. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

«Команда «Первого Бита» помогла нам навести порядок в платежах, движение и контроль которых осуществлялись через мессенджеры, и создать эффективное казначейство с помощью специализированного решения. Моей главной задачей было оперативно автоматизировать казначейскую функцию, научить сотрудников брать ответственность за расходы и планировать дальнейшую деятельность в этой парадигме. Мы успешно справились с этой задачей в рекордные сроки», – сказала финансовый директор Sinoway Group Елена Лихунова.

Одной из ключевых задач проекта стало вовлечение всех руководителей центров финансовой ответственности (ЦФО) в единый процесс контроля финансовых потоков и мониторинга маржинальности.

В результате эксплуатации системы скорость формирования управленческих отчетов возросла на 50%, а трудозатраты на ручные операции сократились на 20%, при этом улучшилось качество и прозрачность учета денежного потока.

Теперь корпоративная отчетность формируется в единой системе, что исключает риск ошибок и обеспечивает достоверность данных. Время на согласование заявок на расходование средств сокращено до 30 минут, что также показывает преимущество автоматизации.

Рабочее место казначея оказалось незаменимым инструментом для финансового директора, предоставляющим возможность отслеживания фактических и планируемых остатков денежных средств. Платежный календарь, настроенный в рамках БДДС, исключает перерасходы и просрочки, тем самым снижая риски и повышая финансовую устойчивость компании. Интеграция разрозненных данных из различных систем в единую платформу значительно упростила процессы управления.

«Несмотря на сжатые сроки реализации, проект был успешно завершен благодаря высокой координации команд Sinoway Group и «Первого Бита». Регулярные онлайн-встречи и тестирование на модельной базе позволили быстро обучить сотрудников и внедрить систему в эксплуатацию. Это говорит о том, что даже в условиях жестких временных рамок, при грамотной организации работы можно достигнуть отличных результатов», – сказала руководитель отдела автоматизации строительных организаций интегратора ИТ-решений «Первый Бит» в Самаре Наталья Абрамова.

В 2025 г. Sinoway Group планирует продолжить развитие системы, включая полную автоматизацию на базе «Бит.Финанс» и интеграцию с «1С:Бухгалтерией».