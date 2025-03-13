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«Первый Бит» обновил информационный контур поставщика оборудования Multivac, снизив стоимость владения систем

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» обновил информационный контур российского филиала компании Multivac, поставщика промышленного оборудования для упаковки пищевых продуктов. Благодаря этому компания смогла снизить расходы на обслуживание информационных систем, полностью отказавшись от аутсорсинга. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Специалисты «Первого Бита» заменили используемую в «Мультивак рус» устаревшую систему «1С:Управление торговлей» (1С:УТ 10.3) актуальной версией 1С:УТ 11.5, а также интегрировали ее с решениями «1С:Бухгалтерия Корп» и «1С:Зарплата и управление персоналом».

Начальный этап проекта включал анализ текущих процессов клиента с акцентом на складскую деятельность, которая в старой системе была недостаточно структурирована. В ходе работы была создана модель, отражающая ключевые бизнес-процессы, благодаря чему были выявлены некоторые проблемы в сфере продаж, которые мешали компании работать эффективно.

В результате была разработана новая система, учитывающая специфические потребности «Мультивак рус». Одним из улучшений стало внедрение адресного хранения, которое позволило оптимизировать процессы приемки, хранения и отгрузки материалов.

«В рамках проекта мы разработали несколько документов, дополнивших базовые возможности 1С:УТ. Новый тип заказа «Гарантийный ремонт» позволил оптимизировать учет заказов, не требующих оплаты и отгрузки. Также был разработан документ для фиксации выездов сервисных инженеров. Для анализа данных из этих документов был создан специальный отчет. Кроме того, был создан регистр для учета наценок, которые применяются при установке цен на запчасти, и разработана печатная форма «Спецификация» для заказов клиента», – сказал руководитель отдела корпоративных проектов компании «Первый Бит» Николай Грачев.

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Завершение проекта ознаменовалось обучением персонала, что позволило сотрудникам адаптироваться к новой системе и использовать все ее возможности. Заказчик, отказавшись от аутсорсинга, получил независимость в управлении бизнес-процессами и снизил затраты.

Переход с 1С:УТ 10.3 на 1С:УТ 11.5 открыл для Multivac доступ к новым функциональным возможностям, позволил повысить производительность работы, а также снизить расходы благодаря отказу от ИТ-аутсорсинга.

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