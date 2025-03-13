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Грачев Николай
|13.03.2025
|«Первый Бит» обновил информационный контур поставщика оборудования Multivac, снизив стоимость владения систем 1
|24.11.2016
|Schneider Electric открыл в Сколково центр НИОКР в области ПО для энергетики 1
Грачев Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Schneider Electric 575 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
|Бадалов Армен 3 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146114 2
|Солнце - звезда Солнечной системы 5205 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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