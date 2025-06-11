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Цифровизация Внедрения
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Производитель обоев Euro Decor автоматизировал аналитический контур

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил внедрение системы бизнес-аналитики PIX BI для российского производителя обоев Euro Decor. Решение позволило автоматизировать сбор и анализ производственных данных, сократив время формирования отчетов до нескольких секунд и выявить «узкие места» в учетных процессах. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

До начала проекта в Euro Decor вручную собирали все ключевые показатели – плановые и фактические данные по выпуску продукции, простоям, проценту брака и себестоимости. Информация выгружалась из ERP в Excel, после чего сотрудники сводили ее в отчеты. Этот процесс занимал значительное время, из-за чего получаемые данные теряли актуальность.

Специалисты «Первого Бита», изучив запрос клиента, предложили внедрение системы бизнес-аналитики PIX BI. В пользу этого решения говорила простата администрирования и гибкость интеграции с разными источниками данных, включая производственное оборудование и системы «».

«Взаимодействие с командой «Первого Бита» было продуктивным и эффективным. Они проявили высокий уровень компетентности и понимание специфики отрасли, что позволило успешно реализовать проект», – сказал директор по развитию ООО «Евро Декор и К» Алексей Ангелов.

Реализация проекта проходила поэтапно. Вначале специалисты провели анализ данных и настройку инфраструктуры, согласовали ключевые показатели и разработали макеты дашбордов. На втором этапе данные были выгружены, связаны в единую модель и визуализированы. Завершилась работа настройкой прав доступа, обучением сотрудников и вводом системы в эксплуатацию.

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цифровизация

В результате автоматизации время формирования отчетов сократилось до нескольких секунд. Оперативные управленческие данные стали обновляться дважды в день, что повысило точность принимаемых решений. Система также помогла выявить и устранить проблемные участки в учетных процессах.

«Сегодня дашбордами PIX BI активно пользуются производственный и финансовый отделы Euro Decor. Среди наиболее востребованных отчетов — сравнение выпуска продукции за разные периоды, анализ причин простоев с комментариями сотрудников и визуализация себестоимости по коллекциям. Последний отчет, с использованием пузырьковых диаграмм, наглядно демонстрирует наиболее прибыльные и убыточные линейки продукции», – отметил руководитель департамента внедрения цифровых решений офиса Москва Шоссе Энтузиастов компании «Первый Бит» Александр Тарасов.

В перспективе компания Euro Decor планирует расширить аналитику на другие бизнес-направления, а также рассмотреть возможность автоматизации процессов с помощью платформы программной роботизации PIX RPA.

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