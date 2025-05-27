Сервис доставки Airba Fresh в Казахстане ускорил обработку складских операций с помощью «Бит.WMS»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по комплексной автоматизации складской логистики для компании Airba Fresh – сервиса доставки свежих продуктов в Алматы и Астане. Об этом CNews сообщили представители компании Первый Бит».

Находясь в периоде роста, Airba Fresh столкнулась с проблемами в автоматизации склада из-за ограничений текущей WMS-системы. Основные недостатки включали трудности в адаптации к новым бизнес-процессам, невозможность развития платформы собственными силами и высокий порог ИТ-инвестиций на запуск новых дарксторов.

Для решения этих проблем компания обратилась к компании «Первый Бит».

После проведения анализа для внедрения было выбрано решение для комплексной автоматизации складской логистики — «Бит.WMS». Его особенностями стали отсутствие двойного лицензирования, возможность работы с несколькими складами в одной базе и открытый код, который можно адаптировать под потребности бизнеса.

«В начале работы над проектом стало понятно, что текущие складские процессы отличались от желаемых. Из-за этого перед согласованием технических требований к системе нужно было потратить время на корректировку существующих и разработку новых бизнес-процессов. Чтобы решение в точности соответствовало специфическим потребностям компании, понадобилось несколько итераций документов», – сказал руководитель отдела продаж компании «Первый Бит» в Алматы Руслан Смаилов.

В ходе проекта многие функции системы «Бит.WMS» были доработаны под клиента. В их числе – процессы приемки, перемещения и отгрузки товаров, механизмы контроля качества, логика взаимодействия с терминалами данных.

Были добавлены инструменты для автоматизированного планирования отгрузок и создания рейсов, а также для автоматизированной обработки возвратов. Это обеспечило оперативность и контроль на каждом этапе.

«Особенно хочется отметить высокий уровень вовлеченности команды внедрения – аналитиков, разработчиков. Совместная работа позволила не только адаптировать систему под специфику бизнеса, но и значительно повысить эффективность складских операций, что напрямую улучшило скорость обработки заказов и качество клиентского сервиса», – сказал CTO в TOO Airba Fresh Нурлан Абыкен.

Компания «Airba Fresh» обрела в решении «Бит.WMS» систему управления складской логистикой, адаптированную к своим уникальным бизнес-потребностям. Внедрение системы от «Первого Бита» позволило оптимизировать складские процессы, дать руководству оперативную информацию о работе складов, а также упростить рост компании – новые склады сотрудники компании смогут самостоятельно добавлять в уже используемую информационную базу.