Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Первый Бит» разработал интернет-магазин для продажи атрибутики ФК «Торпедо»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» разработал и запустил в работу интернет-магазин для продажи атрибутики футбольного клуба «Торпедо». В связи с возрастающей популярностью бренда, руководство ФК «Торпедо» приняло решение создать собственный интернет-магазин. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

«Специалисты «Первого Бита» предложили нам запустить сайт на базе готового решения «Аспро.Максимум». После того как мы выбрали наиболее подходящий шаблон, команда интегратора согласовала с нами функциональные требования по настройке шаблона и приступила к кастомизации интернет-магазина», – сказал президент ФК «Торпедо» Денис Маслов.

В процессе работы над сайтом команда «Первого Бита» настроила каталог товаров, добавила фильтры и категории, а также разработала по три баннера для главной страницы сайта и аукционных мероприятий. Далее специалисты интегрировали сайт с системами доставки, в частности СДЭК, и подключили возможность онлайн-оплаты. У клиентов появилась возможность выбирать удобный способ доставки и оплачивать заказы прямо на сайте.

Как УЦСБ помог «СберАналитике» ускорить реагирование на инциденты ИБ на 90% благодаря R-Vision SOAR
Безопасность

«В рамках данной задачи наши специалисты настроили три аукционных механики с использованием штатных возможностей «1С-Битрикс». Это позволило создать динамичный контент для онлайн-магазина и привлечь новых покупателей выгодными условиями», – сказал руководитель проектов компании «Первый Бит» в Ростове-на-Дону Андрей Тарлавин.

Таким образом, ФК «Торпедо» получил готовый интернет-магазин на базе «1С-Битрикс», позволяющий продавать атрибутику клуба фанатам со всей страны. Интегратор «Первый Бит» реализовал все заявленные задачи качественно и строго в указанные сроки, заказчик остался доволен результатом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как банк ВТБ использует DION для эффективных коммуникаций и предлагает его клиентам

Сети 5G больше не нужны. Китай запускает сотовую связь нового поколения в 10 раз быстрее. И это не 6G

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

Служба поддержки криптобиржи Coinbase продала хакерам данные миллиона своих клиентов

Денис Селезнев, «Первая Форма»: Масштабировать ИИ-агентов значительно проще, чем искать и обучать новых сотрудников

Российский город-миллионник остался без кикшеринга. Силовики изъяли более 1500 электросамокатов и возбудили уголовные дела

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153