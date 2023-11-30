Сервис Revvy помог увеличить узнаваемость сети пиццерий «Папа Джонс» на 200% за 10 месяцев

Компания «Папа Джонс» внедрила сервис для продвижения локального бизнеса Revvy в восьми филиалах. За 10 месяцев сотрудничество принесло бизнесу 3,194 тыс. ответов на запросы об обратной связи от клиентов, а рейтинг пиццерии в «Яндекс.картах» и 2ГИС вырос на несколько пунктов. Об этом CNews сообщили представители Revvy.

«Папа Джонс» — американская сеть пиццерий, объединяющая более 5 тыс. ресторанов в более чем 44 странах мира. В России работает 198 пиццерий «Папа Джонс». В августе 2022 г. маркетологи «Папа Джонс» подключили 8 точек по всей России к сервису Revvy с целью продвижения бренда и повышения лояльности аудитории. Были определены две ключевые задачи сотрудничества — повысить рейтинг филиалов на «Яндекс.картах» и 2ГИС и привлечь больше отзывов клиентов, оформивших доставку.

«Revvy позволяет отправлять клиентам запросы отзыва в WhatsApp сразу после получения услуги, тем самым мотивируя их поделиться мнением о взаимодействии с компанией. Кроме того, через WhatsApp можно взаимодействовать с клиентом напрямую: ответить на вопросы, уточнить детали и улучшить качество обслуживания на основании честной обратной связи», — сказал Игорь Сычев, CEO сервиса для продвижения локального бизнеса Revvy.

За период с января по ноябрь 2023 г. было отправлено 8,641 тыс. запросов на получение отзывов клиентам, оформившим доставку. На них ответили 3,194 тыс. человека, 392 клиента оставили свои отзывы на «Яндекс.картах» и 2ГИС, и 342 гостя поставили оценки на картах.

Рост числа отзывов положительно повлиял на изменение рейтингов пиццерий. Например, рейтинг филиала в Пензе на «Яндекс.картах» увеличился с 4,0 до 4,4, на 2ГИС — с 3,1 до 4,6 за 10 месяцев использования Revvy.

Результаты отслеживаются по подробным отчетам, которые специалисты Revvy регулярно передают в «Папа Джонс». Они содержат полную информацию о количестве запросов, ответов и отзывов, размещенных на картах через сервис.

«Мы отправляем клиентам стандартный запрос отзыва по предложенному Revvy шаблону в WhatsApp. И предлагаем промокод на следующий заказ для тех, кто оставит отзыв на «Яндекс.картах» или 2ГИС. Такой подход продолжает приносить нам хорошую конверсию, и мы планируем продолжить работу с сервисом. Также отмечу доступную стоимость и оперативность технической поддержки Revvy», — сказала Элина Фадеева, маркетолог «Папа Джонс».

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Сервис Revvy объединяет продвижение на онлайн-картах и сайтах с отзывами, массовые рассылки клиентам в WhatsApp, работу с обратной связью и негативными отзывами до их публикации в интернете, а также допродажи и автоматические уведомления клиентам. Revvy уже подключили более 2 тыс. компаний в России и за рубежом.