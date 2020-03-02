Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

ВТБ разработал банковское мобильное приложение для ОС «Аврора»

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

ВТБ совместно с «Ростелекомом» представили первое банковское приложение для единственной российской мобильной операционной системы (ОС) «Аврора». Развитием ОС занимается «Открытая мобильная платформа» — дочерняя компания «Ростелекома».

Благодаря созданному приложению пользователям устройств на базе ОС «Аврора» теперь будут доступны все основные банковские услуги ВТБ. Клиенты смогут проводить операции по картам и счетам, делать переводы по номеру карты, номеру счета и через Систему быстрых платежей, а также оплачивать услуги и товары около 10 тыс. различных поставщиков. В дальнейшем планируется внедрение дополнительных функций, таких как оплата по QR-кодам и проведение бесконтактных платежей с помощью NFC.

«Создание и развитие отечественного программного обеспечения, в том числе решений для ОС “Аврора”, — один из наших стратегических приоритетов. Таким образом мы сможем повышать доступность, качество и конкурентность российского софта в целом. На сегодняшний день рынок мобильных технологий в нашей стране развивается очень интенсивно. Поэтому мы рады, что первыми создали подобный продукт. Пользователи операционной системы “Аврора” получат доступ ко всем основным услугам банка ВТБ, а в дальнейшем — к новым и дополнительным сервисам», — отметила начальник управления апробации новых технологий банка ВТБ Екатерина Фроловичева.

«Мы рады, что первым банковское приложение для “Авроры” сделал ВТБ. Банк активно работает с государственными структурами и корпорациями, в том числе по зарплатным проектам. С новым приложением всем пользователям устройств с российской ОС будет доступно привычное и комфортное управление личными финансами», — сказал вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.

Другие материалы рубрики

Свежее обновление Windows 10 «тормозит» систему и вызывает синий экран смерти. Как решить проблему

Обнаружена парадоксальная причина быстрой разрядки iPhone

Microsoft лишит Windows 10 ее главной «фишки»

Microsoft оградит от вирусов и хакеров пользователей Linux

Apple готовится «амнистировать» для iOS приложения конкурентов

Выпущен Android 11. Что в нем нового? Видео

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей

Лучшие ноутбуки до 60 000 рублей: выбор ZOOM

8 приложений для управления компьютером со смартфона

Бытовая техника для маленьких квартир: выбор ZOOM
Показать еще
Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе?

«Датаемкие» решения требуют быстрых протоколов передачи данных.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника