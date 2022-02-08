VK усиливает команду

VK объявляет об усилении команды и формировании новой организационной структуры. Изменения проводятся в рамках стратегии компании, направленной на развитие экосистемы VK и укрепление ее лидерства на российском рынке.

Старшим вице-президентом по инвестициям и развитию бизнеса назначен Александр Айвазов. Он будет курировать эти сферы, а также M&A и направление онлайн-образования. Ранее Александр руководил компаниями, которые специализировались на прямых инвестициях в высокотехнологичные компании и консолидации активов, занимался сделками слияния и поглощения в России и за рубежом, а также стратегическим консультированием. До прихода в VK Александр отвечал за развитие бизнеса ПАО «Ростелеком» в должности вице-президента.

Старшим вице-президентом по медиастратегии и развитию сервисов назначен Степан Ковальчук, ранее занимавший должность вице-президента по развитию бизнеса VK. Степан работает в компании с 2017 г. В новой роли он будет курировать стратегические для компании направления музыки и контента, а также работу с сообществами. В новое подразделение войдут соответствующие команды, в частности департамент по видеоконтенту и музыкальным сервисам во главе с вице-президентом Андреем Димитровым, а также дирекция рекомендательных систем, которую возглавляет Сергей Шалаев.

Вице-президентом по связям с государственными органами стала Ирина Сиренко. Ирина обладает обширным опытом в этой сфере: она работала в Министерстве образования и науки России, Министерстве связи и массовых коммуникаций России, а также в Департаменте информационных технологий Москвы. До перехода в команду VK Ирина была вице-президентом по взаимодействию с органами государственной власти в «Ростелекоме».

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«Перед нами стоят амбициозные цели по развитию экосистемы VK, укреплению ее роли на российском рынке. Компания обладает всем необходимым для успеха: уникальными технологиями и платформой, а самое главное – командой профессионалов. Усиление команды направлено на развитие бизнеса в ключевых направлениях и укрепление партнерств», – сказал Владимир Кириенко, генеральный директор VK (Россия).