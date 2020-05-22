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Компания ВТБ и «Ростелекома» запустит коммерческие Big Data-проекты в 2020 году

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Совместное предприятие (СП) ВТБ и «Ростелекома» — «Платформа больших данных», планирует на основе анализа обезличенных больших данных создавать продукты, которые помогут более точно формулировать предложения при продаже клиентам товаров и услуг. Ключевая команда новой компании набрана, первые коммерческие пилотные проекты планируется запустить уже в 2020 году.

«Основная цель СП — создавать на основе Big Data продукты для себя и других компаний, которые помогут предоставлять клиенту нужные именно ему и именно сейчас услуги. Варианты монетизации различны: от роста числа одобренных кредитов и лучшего прогнозирования рисков до продажи дополнительных продуктов за счет точного определения предпочтений и правильного расположения точек обслуживания клиентов», — сказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

Вадим Кулик пояснил, что, применяя продукты «Платформы больших данных», компании смогут давать клиентам «дополнительные рекомендации продуктов или дополнительные скидки, предсказывая их предпочтения».

«Мы объединяем экспертизу и знания двух ключевых игроков телеком- и банковского рынка, поэтому видим в качестве потребителей продуктов и услуг широкий спектр клиентов: от микро- и малого бизнеса до государственных компаний. Мы будем разрабатывать различные решения — от стандартизированных и типизированных сервисов до индивидуальных интерфейсов и продуктов, отражающих специфику тех или иных отраслей. Наша цель — создавать высоко конкурентные продукты и услуги, востребованные на открытом рынке», — сказал вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.

В настоящее время утвержден состав ключевых участников правления и совета директоров СП ВТБ и «Ростелекома». Члены команды обладают компетенциями, применяемыми в отраслях-лидерах по использованию Big Data. Среди них — финансовый сектор, телеком, рекламные технологии и диджитал сервисы. У команды есть опыт построения бизнеса с нуля и его развития на рынке обмена и обработки больших данных.

Банк ВТБ и «Ростелеком» зарегистрировали компанию ООО «Платформа больших данных» в марте. Ранее ВТБ сообщил, что управление новым СП будет осуществляться на паритетных началах: в совет директоров, отвечающий за стратегическое развитие, войдут по три представителя с каждой стороны.

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