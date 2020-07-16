Mediascope рассказала об онлайн-оплатах россиян в 2020 году

Исследовательская компания Mediascope изучила, как и за что жители крупных городов России платили онлайн в 2020 году. Товары или услуги хотя бы раз в год оплачивают в интернете 93,7% респондентов. Чаще всего россияне платят онлайн за мобильную связь, покупки в интернет-магазинах и коммунальные услуги. Самыми популярными платежными сервисами в интернете остаются Сбербанк — его используют почти 82,8% опрошенных, а также «Яндекс.Деньги» — ими пользуются 54,7%.

Исследование проводилось в мае — июне 2020 года. В онлайн-опросе участвовали россияне 12-55 лет из городов с населением от 700 тыс. человек (в шести федеральных округах) и городов Дальневосточного региона с населением от 600 тыс. человек. Участники исследования пользуются интернетом хотя бы раз в неделю и минимум раз в год платят за товары и/или услуги с компьютера и/или смартфона.

Чаще всего жители крупных российских городов оплачивают онлайн мобильную связь — это делают 81,6% опрошенных, заказы в интернет-магазинах (81%) и коммунальные услуги (72,3%). Первая тройка категорий платежей остается неизменной, однако доля тех, кто платит онлайн за мобильную связь, сократилась — в прошлом году она составляла 85,8%.

В 2020 году самый большой рост среди категорий покупок, которые россияне оплачивают в интернете, показала доставка готовой еды — хотя бы раз такие заказы оплачивали онлайн 61,1% респондентов против 51,5% в 2019 году. По сравнению с прошлым годом заметно увеличилась доля тех, кто отправляет денежные переводы в интернете, — с 55% до 58,5%, платит онлайн за такси — с 50,8% до 55,2%, а также за онлайн-игры — с 25,3% до 29,4%. При этом россияне стали реже оплачивать онлайн билеты на транспорт (50,4% — в 2020 году, 59,9% — в 2019) и на мероприятия (44% — в 2020, 54,4% — в 2019), а также бронирование отелей (23,6% — в 2020, 32,4% — в 2019).

Банковские карты и интернет-банкинги остаются самыми популярными средствами для платежей в интернете. В этом году с их помощью платили онлайн 89,9% и 89,7% россиян соответственно. Электронные деньги для онлайн-платежей использовали 78,3% опрошенных.

Самые активные пользователи онлайн-платежей — люди 25-34 и 35-44 лет. В этих возрастных группах доля тех, кто платит онлайн с помощью банковских карт, интернет-банкингов и электронных денег, выше, чем в среднем по населению. Банковские карты используют 93% россиян 25-34 лет и 93,7% — 35-44 лет. С помощью интернет-банкингов платят онлайн 93,2% опрошенных 25-34 лет и 92,8% — 35-44 лет. Электронными деньгами в интернете платят 81,7% людей 25-34 лет и 82,2% — 35-44 лет. Молодежь 18-24 лет также чаще, чем в среднем по населению, пользуется для онлайн-оплаты интернет-банкингами (94,2%).

В 2020 году россияне стали чаще платить онлайн с помощью систем бесконтактных платежей. По сравнению с прошлым годом доля тех, кто выбирает такой способ оплаты, выросла с 44,8% до 53,4%. Самые активные пользователи сервисов бесконтактных платежей — это люди 25-34 лет (66,5%) и 18-24 лет (61,9%).

Лидером среди платежных сервисов остается Сбербанк. В 2020 году с его помощью хотя бы раз платили 82,8% россиян. Яндекс.Деньги оказались на втором месте по популярности — через них в интернете платил каждый второй опрошенный (54,7%).

В России продолжают набирать популярность бесконтактные платежи: число тех, кто платит через Google Pay, за год увеличилось с 22,9% до 29,1%, через Samsung Pay — с 15,5% до 17,4%. Доля пользователей сервиса бесконтактных платежей Apple Pay практически не изменилась: 20,2% — в 2020 году и 18,9% — в 2019 году.

Банковская карта или электронный кошелек, с помощью которых можно получать кэшбэк, есть у 62,7% опрошенных. Еще 20,1% сейчас не получают кэшбэк от сервисов, но хотели бы получать, 15,5% не интересуются кэшбэком, а 1,7% ничего о нем не знают. Популярнее всего кэшбэк у людей 35-44 лет — 68,3% респондентов из этой возрастной группы подтвердили, что у них есть карта или электронный кошелек с кэшбэком. Завести такую карту или кошелек чаще всего хотят люди 12-17 и 18-24 лет. Самые популярные способы получения кэшбэка — в виде бонусов и баллов. Так его получают 67,7% тех, у кого уже есть карты или кошельки с кэшбэком. Деньгами кэшбэк получают 41,1% респондентов.