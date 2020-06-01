Большие данные Mediascope переезжают в дата-центр IXcellerate

IXcellerate и Mediascope подписали соглашение о размещении ИТ-инфраструктуры Mediascope в дата-центре IXcellerate Moscow One.

Необходимость в оптимизации существующей ИТ-инфраструктуры возникла у Mediascope на этапе создания новой технологической платформы (Mediascope Data Platform). В силу специфики своей деятельности компания получает, хранит и обрабатывает гигантские объемы данных (Big Data): 450 Тб записей ТВ-эфира накапливается каждые полгода, более 3,5 млрд эфирных событий содержатся в базе данных, более 2 Тб составляет ежедневный входящий поток информации и более 7 млрд записей о событиях в интернете проходит через платформу за одни сутки. Постоянно растущий объем информации требует надежных ресурсов для их хранения и обеспечения быстрого доступа к ним.

Mediascope выбрала IXcellerate в качестве аутсорсинг-партнера для предоставления услуг ЦОД в Москве в результате тщательного анализа российского рынка. Ключевыми факторами, определившими выбор, стали: высокая надежность работы IXcellerate и соответствие уровню надежности Tier III; присутствие на площадке независимой платформы обмена траффиком Eurasia Peering IX; наличие более 50 операторов связи и ключевых облачных сервисов в этом же дата-центре, что является важным преимуществом при создании гибридной архитектуры.

На первом этапе сотрудничества исследовательская компания перенесла в ЦОД IXcellerate Moscow One несколько стоек с серверным и сетевым оборудованием и организовала прямые подключения к облакам Sbercloud & Huawei, а также к прямой оптической трассе оператора Мастертел, связывающей офис Mediascope и дата-центр IXcellerate Moscow One.

«Данные – это основной актив в нашей работе. Чем больше данных, чем быстрее они обрабатываются, тем глубже и точнее наши исследования. Некоторое время тому назад мы приняли стратегически важное решение – строить открытую платформу, которая позволит работать с большими данными не только нам, но и нашим клиентам, которые смогут с ее помощью решать свои аналитические задачи. Чтобы обеспечить бесперебойную работу инструмента такого масштаба и мощности, нам нужен на 100% надежный партнер, который позволит нам сосредоточиться на решении ключевых задач бизнеса, и возьмет задачу хранения данных целиком на себя. Я рад, что мы нашли его в лице IXcellerate», – сказал директор по работе с большими данными Mediascope Василий Кузьмин.

Константин Борман, управляющий директор IXcellerate, отметил: «Объем данных во всем мире постоянно растет и, согласно прогнозам, к 2025 году он увеличится до 175 зеттабайт, что в пять раз больше, чем было в 2018 году. Это закономерный процесс, который напрямую связан с развитием таких индустрий, как интернет вещей (IoT), аналитикой больших данных (Big Data), разработкой систем искусственного интеллекта (AI), внедрением мобильных сетей на основе 5G-технологий и многих других. Экосистема дата-центров IXcellerate, объединяющая облачную, телекоммуникационную и ИТ-инфраструктуры, построена и развивается таким образом, чтобы удовлетворять потребности на размещение, обработку и передачу больших объемов информации. Высокий уровень коннективности, надежность и масштабируемые мощности ЦОД обеспечивают нашим клиентам бесперебойную работу и возможности по дальнейшему развитию в наших дата-центрах».