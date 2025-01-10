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FusionInventory



10.01.2025 «Инферит Облако» разместила Dev/Test-среды «Инферит ИТМен» в масштабируемой ИТ-инфраструктуре 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

FusionInventory и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Инферит - Инферит Облако 48 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1077 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 535 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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