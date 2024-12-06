Нефтегазовая компания «ЦГК Холдинг» перенесла ИT-инфраструктуру в облако Cloud.ru

Холдинг перенес инфраструктуру дочерних компаний в облако Cloud.ru — проект по миграции ИT-систем выполнялся командой «ЦГК Информ» в интересах «ЦГК Холдинг» совместно с командой провайдера. В результате перехода на облачную платформу компания получила гибкую и надежную инфраструктуру, которая позволяет быстро получать необходимые ресурсы и сервисы для развития единого ИT-ландшафта. Об этом CNews сообщили представители Cloud․ru.

ООО «ЦГК Холдинг» — независимая частная нефтегазовая компания, которая объединяет восемь добывающих активов и сервисных компаний в Северо-Кавказском федеральном округе России. ООО «ЦГК Информ» — корпоративный ИT-интегратор в периметре компании ООО «ЦГК Холдинг». В портфеле компетенций «ЦГК Информ» представлен широкий спектр сервисных услуг в области промышленной автоматизации, информационных технологий и телекоммуникаций, сервисной интеграции и проектной деятельности.

До старта проекта все дочерние общества работали на собственной локальной инфраструктуре, в которой размещались пакет офисных приложений, система управления предприятием, справочная правовая система, специализированные внутренние информационные производственные системы и другие сервисы. Основной задачей проекта было быстро и без капитальных вложений интегрировать активы в единый ИT-ландшафт холдинга, а также ускорить и упростить автоматизацию процессов для всех географически распределенных дочерних обществ и управляющей компании. Менеджмент холдинга рассматривал сценарий приобретения оборудования и строительства собственного ЦОД или использования облачных ресурсов. В результате анализа различных вариантов было принято решение о переходе на облачную платформу Cloud.ru Advanced, что также позволило стартовать проект с наименьшей потерей времени благодаря модели pay-as-you-go.

Ориентируясь на потребности «ЦГК Холдинг» в организации единой ИТ-инфраструктуры, специалисты «ЦГК Информ» при поддержке инженеров Cloud.ru разработали сценарий развертывания и эксплуатации информационных систем в облаке. Специалисты «ЦГК Информ» перенесли в защищенную облачную среду провайдера систему 1С с СУБД, развернули сервис удаленных рабочих столов на базе лицензионных продуктов Microsoft по модели SPLA и организовали работу с офисными пакетами в облаке с единым файловым хранилищем для всех подразделений и активов холдинга.

Роман Баранов, системный архитектор «ЦГК Информ»: «Критичный для нас набор решений работает стабильно и защищен от сбоев благодаря отказоустойчивости облачной платформы и функции быстрого восстановления данных. Мы ушли от сложностей с масштабированием инфраструктуры и гибко настраиваем системы ровно под наши нужды, не упираясь ни в физические ограничения оборудования, ни в долгие закупочные и логистические процедуры. Миграция в облако позволила нам обеспечить плавный и стабильный рост инфраструктуры, а также существенную экономию бюджета, а гибкие инструменты администрирования и автоматизации снизили нагрузку на ИT-команду. С помощью IaaS-платформы и сервисов Cloud.ru мы смогли реализовать эффективную стратегию развития ИT-инфраструктуры в холдинге».

Александр Ищенко, директор по развитию крупнейших клиентов провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru: «Перенос ИT-инфраструктуры в облако Cloud.ru позволил структурам «ЦГК Холдинг» создать единую масштабируемую инфраструктуру, гибко и легко распределить вычислительные ресурсы и организовать управление ИT-активами. Применение широкого потенциала сервисов доступных в облаке, в условиях высоких темпов развития бизнеса, позволило специалистам «ЦГК Информ» в кратчайшие сроки построить и оптимизировать ИT-ландшафт, а также повысить эффективность ИT-инвестиций».