Такого еще не бывало. К выходу готовится сверхдешевый настольный Mac по цене старого смартфона Xiaomi

В очень скором будущем Apple может выпустить сверхдешевый компьютер Mac за $299 – столько в России сейчас стоит Xiaomi Redmi Note 14 почти двухлетней давности. Новый Mac соберут на процессоре от iPhone – схема рабочая, как показала практика со сверхпопулярным и при этом очень доступным ноутбуком MacBook Neo.

Еще дешевле и меньше

Компания Apple в обозримой перспективе может анонсировать новый настольный компьютер по невероятно низкой цене. Как пишет портал MyDrivers, она попросит за него всего-навсего $299 или 22,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 апреля 2026 г.

К моменту выпуска материала информация о скором релизе такого компьютера не имела официального подтверждения, но и в разработке дешевого ноутбука MacBook Neo Apple призналась не сразу – впервые о нем стало известно примерно за год до официальной премьеры.

Новый ПК будет иметь ту же концепцию, что и MacBook Neo, то есть его соберут на платформе от Apple iPhone. Подобная схема оказалась вполне работоспособной – MacBook Neo раскупают как горячие пирожки, ведь он стоит всего $599 (45,4 тыс. руб.)

Новый ПК, вероятно, получит такое же название (Mac Neo). Вдвое дешевле самого доступного MacBook в истории он окажется, в том числе, и потому, что в его составе нет дисплея и целого ряда других компонентов. Пользователю не придется переплачивать за матрицу, петли верхней крышки, клавиатуру и тачпад.

Apple Приставка Apple TV. Вероятно, Mac Neo будет выглядеть так же

По формату это будет сильно упрощенный неттоп Mac mini. Внешне компьютер будет больше напоминать ТВ-приставку Apple TV, нежели старшего «брата». Ожидается, что ПК будет доступен в различных цветах корпуса, как и MacBook Neo – оригинальный Mac mini предлагается исключительно в серебристом исполнении.

Что внутри

По данным портала MyDrivers, Mac Neo соберут на процессоре A19 Pro. К моменту выхода материала это самый современный мобильный чип Apple – он используется в вышедших в сентябре 2025 г. смартфонах iPhone 17 Pro и 17 Pro Max.

Для сравнения, MacBook построен на чипе А18 Pro из смартфонов iPhone 16 и 16 Pro образца 2016 г. У него всего 8 ГБ оперативной памяти.

Объем ОЗУ в грядущем Mac Neo пока не раскрывается. Но в iPhone 17 Pro и Pro Max он равен 12 ГБ – вероятно, столько же окажется и в самом доступном неттопе Apple.

Суммарное энергопотребление компьютера окажется в пределах 35 Вт, что очень мало для настольного ПК, пусть и миниатюрного. Обычный Mac mini на чипе М4 расходует 65 Вт в пике и 4 Вт в простое.

Denis Cherkashin / Unsplash Apple сделает Mac из iPhone 17 Pro

Из проводных интерфейсов в Mac Neo ожидаются два порта USB-C, каждый на 10 Гбит/с.

Сравнение цен

По стоимости будущий Mac Neo можно сравнить, к примеру, с Android-смартфонами. В российской рознице примерно за те же деньги на момент выхода материала можно было купить Xiaomi Redmi Note 14 с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Но этому смартфону почти два года – он вышел в сентябре 2024 г., а в начале 2026 г. в России появились мобильники серии Redmi Note 15.

Найти в официальной российской рознице менее чем за 23 тыс. руб. почти невозможно. К примеру, в DNS самый доступный ПК такого формата – это Tecno MA01 с 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ – он стоит 24 тыс. руб.

Конкурентов у Mac Neo будет не очень много

В стоимость входит далеко не самый производительный процессор Intel N150. Это 4-ядерный чип на частоте до 3,6 ГГц, без поддержки многопоточности и со старым техпроцессом 10 нм.

Без кроилова не обойдется

Чтобы собрать очень доступный компьютер и при этом причислить его к семейству Mac, состоящему по большей части из очень дорогих устройств, Apple придется пойти на ряд ухищрений. И их будет тем больше, чем хуже будет становиться ситуация с оперативной памятью. Напомним, она едва ли не в критическом дефиците из-за нейросетей и оттого стоит очень дорого – например, треть себестоимости компьютеров HP сейчас приходится именно на ОЗУ.

Одно из таких ухищрений – это отказ от металлического корпуса. Как пишет MyDrivers, новый Mac на чипе от iPhone будет пластиковым. В последние две полтора десятка лет все настольные и мобильные ПК Apple были металлическими, но у нее есть опыт выпуска и десктопов, и ноутбуков в пластиковом корпусе. В свои годы они пользовались большим спросом.