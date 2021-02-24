Макбуки на процессоре М1, который всем очень нравится, молниеносно портят и уничтожают SSD

Владельцы ПК на чипе Apple M1 стали жаловаться на сверхбыстрый расход ресурса твердотельного накопителя, который, к тому же, нельзя заменить самостоятельно. В ряде случаев накопитель был изношен на 4% всего за 21 день использования ПК в обычном режиме. При этом в трехлетнем iMac на Intel Core износ составил 14% за более чем 4100 часов работы. Apple на жалобы пользователей не реагирует.

SSD как расходник

В компьютерах и ноутбуках Mac на новом процессоре Apple M1 обнаружился серьезный недостаток. Устройства на этом чипе планомерно уничтожают штатный SSD-накопитель без ведома пользователя, чрезмерно нагружая его и впустую расходуя его ресурс.

Как пишет портал MacRumors, с подобной проблемой столкнулись многочисленные пользователи Mac на М1 в различных комплектациях. Так, участник форума MacRumors под псевдонимом featherlessbird, владеющий ноутбуком MacBook Air с 8 ГБ оперативной памяти заметил, что ресурс SSD его лэптопа стремительно тает.

У любого SSD есть показатель TBW (Total Bytes Written), отображающий предельный объем данных, который гарантированно можно записать на этот накопитель. У featherlessbird ресурс драйва сократился на 4% всего за 21 день использования ноутбука.

Предполагаемый «виновник торжества»

Свой пост featherlessbird опубликовал 16 февраля 2021 г., но он был далеко не первым. Пользователь Twitter под ником Longhorn (@never_released) сообщил о схожей проблеме тремя днями ранее. За 191 час работы (около восьми дней) ресурс SSD на его Mac с процессором M1 сократился на 1%, хотя свой компьютер он приобрел около двух месяцев назад. Участник Twiter David (@david_rysk) сообщил, что его MacBook Pro на M1, купленный два месяца назад, показал 3% износа SSD. Его компьютер проработал в общей сложности 432 часа на момент замеров (18 дней).

Сравнение со старыми компьютерами Apple

В схожей ситуации оказался и пользователь Twitter Dan Moren (@dmoren), владелец MacBook Air на M1. В его пользовании также есть настольный iMac 2017 года выпуска на процессоре Intel, и он провел сравнительные тесты этих ПК.

Минус 3% ресурса SSD всего за пару месяцев

Замеры показали, что износ SSD в трехлетнем iMac составляет 14%. При этом моноблок проработал 4141 часа или почти 173 дня.

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MacBook Air на новом процессоре Apple пробыл в работе в несколько раз меньше времени – всего 288 часов или 12 дней. При этом ресурс его SSD уже сократился на 1%. Свой пост Dan Moren опубликовал 23 февраля 2021 г.

Масштаб проблемы не известен

На момент публикации материала Apple не реагировала на жалобы пользователей и не объясняла, с чем может быть связана повышенная нагрузка на твердотельные накопители в ее новых компьютерах и ноутбуках. Проблема может носить программный характер, который легко устранить обновлением ОС, или же аппаратный. В этом случае устранение недуга потребует больших материальных затрат, а также приведет к необходимости пользователям нести свои MacBook и Mac mini в авторизованный сервисный центр Apple, который есть не в каждом городе.

Планомерное уничтожение SSD новыми ПК Apple чревато для пользователей немалыми расходами в обозримом будущем

Приблизительное число пользователей, столкнувшихся с перерасходом ресурса SSD, пока остается неизвестным. В итоге проблема может оказаться как очень локальной, так и по-настоящему глобальной. К тому же, если Apple не решит ее, то в ближайшем будущем многие пользователи будут вынуждены либо обратиться в сервисцентр за заменой SSD, который в новых MacBook распаян на материнской плате, либо потратиться на приобретение нового мобильного или настольного ПК.

Как Apple перешла на собственные процессоры

М1 – это первый процессор для настольных компьютеров и ноутбуков, который Apple разработала сама, без привлечения сторонних компаний. Она представила его в ноябре 2020 г. одновременно с тремя ПК на его основе – ноутбуками MacBook Air и Pro 13 и неттопом Mac mini.

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M1 относится к сегменту ARM-процессоров и выпускается на фабриках тайваньской компании TSMC по 7-нанометровым нормам. Это даже не просто процессор, а единая система на чипе, в состав которой, помимо основных ядер и видеоподсистемы входят еще и модули памяти.

Отличить первые компьютеры на М1 от их предшественников на Intel Core невозможно - внешне они идентичны

У М1 16 млрд транзисторов, восемь ядер CPU, столько же ядер видеокарты и 16 ядер для вычислений, связанных с нейронными сетями. Притом основные восемь ядер поделены поровну на два кластера – четыре энергоэффективных и четыре высокопроизводительных.

Apple М1 поставляется с интегрированными модулями оперативной памяти.

Вместе с этим в М1 интегрированы чип безопасности Apple T2 и контроллер ввода-вывода Thunderbolt/USB4. По заверению Apple, ее детище способно выполнять 11 трлн операций в секунду.

До перехода на М1 компьютеры Apple с 2006 г. работали на процессорах Intel. Об отказе от них компания объявила летом 2020 г., и для нее это стало второй по счету сменой архитектуры. До Intel в своих ПК Apple использовала процессоры Power PC – с 1994 по 2006 гг., то есть в течение 12 лет. Чипы Intel продержались дольше – 14 лет.

В обозримом будущем Apple может расширить линейку своих настольных процессоров. Еще в декабре 2020 г. CNews писал, что она нацелилась на выпуск целого семейства новых CPU собственной разработки, в которую собирается добавить 8-, 12-, 20- и даже 32-ядерные модели. Также Apple работает и над собственными видеокартами, чтобы исключить из своих ПК не только процессоры Intel, но и графику AMD.