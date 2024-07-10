Господство Windows дало трещину? Мировые продажи Mac бьют рекорды роста – конкуренты безнадежно отстали

Продажи компьютеров Apple по итогам второй четверти 2024 г. показали более чем 20-процентный рост, и это намного больше, чем у всех компаний, выпускающих ПК на Windows. У лидера рынка, Lenovo, рост и вовсе всего лишь 3,7-процентный, а Dell закончила квартал с падением продаж.

Мир переходит на компьютеры Apple

На мировом рынке компьютеров замечен резкий рост интереса потребителей к компьютерам на базе macOS. Согласно статистике исследовательской компании IDC, во II квартале 2024 г. (1 марта – 30 июня) продажи Mac во всех модификациях подскочили почти на 21% год к году, и это абсолютный рекорд среди всех игроков рынка. Исследование включает как десктопы, так и мобильные ПК и рабочие станции.

Для сравнения, у ушедшей из России китайской компании Lenovo, лидера по объему отгрузок, продажи за отчетный период составили всего лишь 3,7%, а занявшая третье место Dell и вовсе ушла в минус на 2,4%. Компания HP, расположившаяся на второй строчке, осталась в плюсе, хотя и в небольшом – за год продажи выросли лишь на 1,8%.

И только тайваньская Acer, в 2022 г. тоже отвернувшаяся от россиян, смогла отгрузить существенно больше ПК, нежели годом ранее. Ее рост по итогам второй четверти 2024 г. достиг 13,7%, что по-прежнему далеко до результатов Apple. Суммарные продажи всех прочих вендоров обвалились на 1,1% за год.

Причину внезапного интереса потребителей к компьютерам Acer и Apple эксперты IDC не называют.

До мирового господства пока далеко

Apple демонстрирует фантастические показатели роста продаж компьютеров и ноутбуков, но ей пока еще далеко до первого места по количеству проданных настольных ПК. В этом плане лидирует Lenovo с результатом 14,1 млн экземпляров и долей рынка 22,7% – годом ранее было 14,2 млн и 22,5%.

Сбежавшая из России HP реализовала 13,7 млн компьютеров заняв 21,1% против 13,4 млн и 21,3% годом ранее. Составившая ей компанию Dell закончила отчетный период с 10,1 млн проданных ПК и долей рынка 15,5% вместо 16,4% и 10,3 млн.

Apple находится на четвертой позиции. За год ее доля выросла с 7,5 до 8,8%, а продажи подскочили с 4,7 млн до 5,7 млн. топ-5 замыкает Acer – 16,3 млн и 25,1% во II квартале 2024 г. против 16,5 млн и 26,1% год назад.

От Windows никто не отказывается

Согласно статистике IDC, Apple продемонстрировала не только самый стремительный рост продаж, но и самый быстрый рост доли рынка в сравнении со всеми конкурентами. Тем не менее, взлет популярности Mac вовсе не означает, что пользователи разочаровались в Windows и хотят как можно скорее освоить macOS.

Более того, в этом плане все совсем наоборот – доля macOS на глобальном рынке ПК просела с 21,32% в июне 2023 г. до 14,93% в июне 2024 г. (данные StatCounter). В то же время Windows за тот же период нарастила свою долю с 68,23% до 72,91%.

В России доля macOS за год упала с 7,62% до 5,03%. У Windows же все стабильно – 84,47% в июне 2023 г. и 84,98% спустя год.

В IDC и StatCounter такое расхождение между ростом продаж Mac и падением популярности macOS никак не объясняют. Можно предположить, что это связано с возможностью легкой установки Windows на любой Mac или MacBook при помощи штатных инструментов Apple. А вот установить macOS на Windows-компьютер в современных реалиях почти невозможно.

Рынок ПК восстанавливается

Суммарные продажи ПК в мире, по данным IDC, выросли на 3%. На фоне провального 2022 г. это очень достойный показатель. А если вычесть показатели продаж в Китае, то рост и вовсе окажется 5-процентным.

Эксперты IDC связывают внезапный скачок спроса на ПК после семи кварталов подряд, когда их продажи падали, в первую очередь с интересом потребителей к компьютерам со встроенными функциями искусственного интеллекта. Также они полагают, что людей толкает на апгрейд приближающееся прекращение поддержки Windows 10 – она завершится в октябре 2025 г.