«МойОфис» и «Группа Астра» создадут совместное решение для крупных организаций

«МойОфис», российская продуктовая компания, и «Группа Астра» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Документ позволит «МойОфис» и «Группе Астра» сосредоточить усилия на совместной работе в сфере создания отечественных инновационных ИТ-решений. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Партнерство нацелено на обмен опытом при реализации проектов перехода на российское ПО и оборудование, а также на разработку импортонезависимых программно-аппаратных комплексов. Разработчики намерены уделить особое внимание развитию облачных платформ на базе российских технологий, и приступить к совместному созданию безопасных и конкурентоспособных решений для бизнеса и госсектора на базе технологий обеих компаний.

Кроме того, компании планируют сформировать пул заказчиков для тестирования и доработки новых продуктов, а также проводить совместные конференции, экспертные встречи и другие мероприятия. Подобные инициативы поспособствуют внедрению инноваций и обеспечат обратную связь от пользователей, что критически важно для развития отечественного ИТ-рынка.

Первым шагом в реализации соглашения станет инициатива по созданию единого продукта — ОС Astra Linux «МойОфис Edition». Это специальная версия операционной системы со встроенными редакторами «МойОфис». Данный продукт будет являться готовым решением для закрытия всех основных потребностей по работе государственных и коммерческих пользователей АРМ (автоматизированного рабочего места).

Вторым шагом станет совместная работа по интеграции технологий «МойОфис» в состав Astra Infrastructure Cloud (AIC) и Astra Cloud. Функциональность будет расширена средствами совместной работы с документами от «МойОфис» и мессенджером Squadus. Ключевой особенностью такой интеграции станет обеспечение взаимной совместимости программных продуктов, благодаря чему пользователи смогут получить полнофункциональное и готовое к использованию решение для его разворачивании на своих серверных мощностях.

В результате реализации соглашения, корпоративные пользователи получат возможность установить продукты «МойОфис» прямо из витрины решений Astra Infrastructure Cloud. Совместная работа «МойОфис» и «Группы Астра» поможет бизнесу и госсектору снизить зависимость от зарубежных технологий и повысит конкурентоспособность российского ПО.

«Партнерство с «МойОфис» — это возможность объединить усилия в создании импортонезависимых ИТ-продуктов, ориентированных на масштабные проекты. Мы уверены, что синергия экспертизы наших команд позволит предложить рынку безопасные и гибкие решения, востребованные сегодня как никогда», — сказал главный коммерческий директор «Группы Астра» Николай Прянишников.

«Сотрудничество «МойОфис» с “Группой Астра” приведет к значительному улучшению темпов перехода российских организаций на отечественное ПО. Развитие технологического партнерства лидеров рынка позволит предложить пользователям наиболее эффективные и совместимые между собой решения, которые обеспечат необходимую функциональность для работы предприятий. Такой подход ведет к устранению многих барьеров, часто возникающих при замене иностранного ПО, и позитивно влияет на достижение технологического суверенитета страны», — отметил генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.