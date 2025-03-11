Программная платформа Astra Monitoring представляет собой единый центр мониторинга инфраструктуры, который обеспечивает распределенный сбор метрик и логов, что позволяет получать данные в реальном времени, обеспечивая представление о работе всей инфраструктуры. Это собственная разработка «Группы Астра», построенная на основе нескольких OpenSource-проектов (Clickhouse, Victoria Metrics, PostgreSQL).