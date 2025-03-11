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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Astra Monitoring

Программная платформа Astra Monitoring представляет собой единый центр мониторинга инфраструктуры, который обеспечивает распределенный сбор метрик и логов, что позволяет получать данные в реальном времени, обеспечивая представление о работе всей инфраструктуры. Это собственная разработка «Группы Астра», построенная на основе нескольких OpenSource-проектов (Clickhouse, Victoria Metrics, PostgreSQL).


11.03.2025 Astra Monitoring 0.6: новые возможности для удобного отслеживания логов 1
19.11.2024 Выручка «Группы Астра» выросла на 84% по итогам девять месяцев 2024 года 1
14.10.2024 Отгрузки «Группы Астра» за девять месяцев 2024 г. показали рост на 98% год к году 1
04.10.2024 «Группа Астра» выводит на рынок три программных комплекса с универсальной установкой в среды виртуализации 1
02.10.2024 Astra Linux начала продавать частное «облако» в виде ПО без нагрузки в виде «железа» 1
25.09.2024 Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке 2

Публикаций - 6, упоминаний - 7

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1949 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 312 3
ICL ГК 390 2
ICL Astra Services 12 2
8297 1
Yandex - Яндекс 7477 1
Telegram Group 2052 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 99 1
Zabbix SIA - Заббикс 98 1
Dell EMC 5037 1
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Mattermost 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 274 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 539 1
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