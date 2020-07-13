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Подсудимый Всеволод Опанасенко: Поставленное в МВД оборудование было лучше заявленного в техническом задании ведомства

Бизнес Законодательство
, Текст: Владимир Бахур

Мещанский суд Москвы продолжил рассмотрение уголовного дела Всеволода Опанасенко, главы компании «Т-Платформы», и сотрудника МВД РФ Александра Александрова, обвиняемых в мошенничестве при исполнении госконтракта. На заседании 10 июля в суде была допрошена третья подсудимая по делу, коллега Александрова Оксана Бокова, а также оглашен ряд материалов дела.

10 июля, в пятницу, в Мещанском суде Москвы продолжился судебный процесс по делу основателя компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко и главы департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России Александра Александрова. Опанасенко и Александров обвиняются по части 4 статьи 159 УК РФ. По утверждению следствия, Всеволод Опанасенко поставил для нужд МВД РФ оборудование, которое не соответствовало заявленным в контрактах техническим характеристикам.Защита, в свою очередь, подчеркивает, что обвинение безосновательно и построено с многочисленными нарушениями.

В ходе заседания суд продолжил заслушивать показания Оксаны Боковой, третьей подсудимой по делу, которую начал допрашивать на предыдущем заседании. Оксана Бокова обвиняется по ч.3 ст.159 УК РФ: по утверждению следствия, она, злоупотребляя служебным положением, трудоустроила Александрова на кафедру инфокоммуникационных систем и технологий (кафедра ИКСиТ) Воронежского института МВД РФ.

Отвечая на вопросы защиты, гособвинителя и судьи, Оксана Бокова, в частности, рассказала, что, вопреки утверждениям следствия о том, что Александров якобы не выполнял свои обязанности, есть дипломы учеников Александрова, их работы он постоянно рецензировал, контролировал работу студентов. «Есть даже фотографии, иллюстрирующие присутствие Александрова на занятиях. Он проводил лекции, а после них еще и оставался общаться со студентами, рассказывая об их будущих профессиях», - заметила Оксана Бокова. Также Бокова упомянула, что в 2018 году был издан учебник «Системы радиосвязи практического назначения», в работе над которым принимал участие и Александров. За работу над учебником сотрудники не получали деньги, это входило в их работу как сотрудников кафедры. На вопросы защиты о том, возможно ли было выполнять методическую и иную работу вне института (обвинение утверждало, что Александров не появлялся в институте), Бокова пояснила, что «такая работа может осуществляться в любом месте вне института, главное – результат».

Из вменяемых Боковой в качестве причиненного материального вреда в 122 011 рублей 11 копеек она ничего не получала. Оксана Бокова отметила, что все решения, в том числе кадровые, принимались не ею, и на продвижение ее по службе трудоустройство Александрова никак не влияло. В институте, отметила Бокова, и другие сотрудники осуществляли деятельность, подобную работе Александрова, но при этом никто из них не был привлечен к уголовной ответственности. За подбор и привлечение персонала к работе отвечают замначальника института по научной работе и начальник института, заметила Бокова, она лишь выполняла свои обязанности.

Затем началось оглашение материалов дела. Гособвинитель зачитала ряд документов, в том числе положения контракта и технические требования к поставляемому оборудованию, а также различные письма, в том числе переписку департамента связи и департамента тыла МВД РФ, которые касались, в том числе, сроков выполнения контракта, дополнительных поставок и оплаты.

Подсудимые Александр Александров и Всеволод Опанасенко, в свою очередь, комментируя зачитываемые документы, подчеркивали важные моменты. Всеволод Опанасенко подчеркнул, что задача была поставлять не полноценные комплексы АРМ, а комплекс самостоятельных изделий. Также Опанасенко заметил, что, согласно зачитываемым документам, по контракту, требовалась рабочая частота оборудования в 1000 МГц, а результаты проверки показали, что поставленное оборудование имеет рабочую частоту даже до 1200 МГц. Также и по объемам памяти – в контракте был указан объем до 2 ГБ, а поставленные модули имели объем памяти 4 ГБ. В свою очередь, Александр Александров обратил внимание суда, что инициатива о дополнительной поставке оборудования исходила от департамента тыла, а также, что решение принималось замминистра МВД РФ Аркадием Гостевым, и уже после этого ему было поручено подготовить заявку на закупку дополнительной части оборудования.

Судебный процесс продолжится 17 июля в 10.00 утра.

Уголовное преследование началось в марте 2019 г. Всеволода Опанасенко обвинили в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Причиной возбуждения дела стал контракт на поставку в министерство оборудования – автоматизированных рабочих станций с отечественным процессором «Байкал-Т1». По версии обвинения, Опанасенко якобы решил получить преимущество при заключении договора и уговорил Александрова помочь ему, компания передала МВД РФ оборудование, не отвечающее техническим требованиям, на сумму более 350 млн рублей, которая квалифицирована как ущерб министерству. Позже дело было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В марте 2020 года Мосгорсуд перевел Опанасенко и Александрова, находившихся в СИЗО, под домашний арест. Подсудимые вину не признают.

Защита отмечает, что в деле содержится ряд процессуальных нарушений, а предъявленные обвинения не соответствуют фактам. В показаниях свидетелей не подтверждаются утверждения следствия о том, что у МВД РФ были претензии к операционной системе оборудования. Также, отмечает защита, в условиях контракта не было требования о поставке оборудования именно российского производства (российским должен был быть только процессор, что и было выполнено компанией «Т-Платформы»), не выдерживают критики утверждения следствия о том, что сотрудники ведомства были введены в заблуждение, фактов обмана или хищений не обнаружено. На предварительных слушаниях адвокаты подавали ходатайство о возвращении дела прокурору, однако оно было отклонено. «Обвинение в отношении главы «Т-Платформы» не конкретизировано, там не указано, что именно противозаконного сделал предприниматель, – подчеркивала ранее адвокат Всеволода Опанасенко Наталья Сальникова. - Мы считаем, что процессоры, поставленные по контракту, соответствуют требованиям договора. Если представители МВД считают иначе, то спор может быть решен в рамках гражданского разбирательства и не должен становиться предметом уголовного дела. Автоматизированные станции сейчас эксплуатируются в МВД, в частности, в ГИБДД на них принимают экзамены на знания ПДД».



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