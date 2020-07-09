Арбитраж отказался рассматривать колоссальный иск ВЭБа к арестованному главе «Т-платформ»

Адвокатам Всеволода Опанасенко, находящегося под домашним арестом по делу о поставках российских ПК в МВД, удалось добиться передачи другого его дела — по полуторамиллиардному к нему иску со стороны ВЭБа — из арбитражного суда в более компетентный суд общей юрисдикции. Одновременно стали известны подробности коммерческих отношений бизнесмена с ВЭБом, с которым они сейчас в неравных долях владеют компанией «Т-платформы».

Смена суда в деле Опанасенко

Как стало известно CNews, защите основателя «Т-платформ» Всеволода Опанасенко удалось добиться передачи дела по колоссальному иску к нему со стороны ВЭБ.РФ (ранее ВЭБ, Внешэкономбанк) к более компетентным в рассматриваемых вопросах судьям. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявленное адвокатом Опанасенко ходатайство о передаче дела в суд общей юрисдикции, признав обоснованность доводов об отсутствии у арбитражного суда компетенции по рассмотрению заявленного ВЭБ.РФ требования.

Дело передано в Московский городской суд с дальнейшей передачей в Гагаринский районный суд Москвы. Об этом редакции рассказал представитель Опанасенко Илья Митасов, пояснив, что арбитражный суд в принципе не компетентен рассматривать дела по искам к физическим лицам, за исключением отдельных случаев, к каковым данное дело не относится.

Напомним, 19 февраля 2020 г. CNews писал о том, что к Опанасенко, который к тому моменту уже почти год находился под стражей по делу о поставках ПК в МВД (сейчас он переведен под домашний арест), со стороны ВЭБа был подан иск о взыскании убытков в размере 1,54 млрд руб. По уточненным данным с него также требуют неустойку в 106,6 млн руб.

Дело Всеволода Опанасенко по иску ВЭБа передали в более компетентный суд

ВЭБ связывают с Опанасенко масштабные деловые отношения как по линии компании «Т-платформы». По последним публичным официальным данным (от 30 июня 2017 г.) Опанасенко принадлежит 75% в уставном капитале «Т-платформ», а ВЭБу — 25%. Решение о вхождении в капитал «Т-платформ» ВЭБ принял осенью 2010 г. Сделку о приобретении указанной доли акций компании ФАС одобрила в сентябре 2011 г.

Как пояснил CNews защитник Опанасенко Денис Ионов, представляющий юридическую компанию «ДИНС лигал», прекращение производства по делу в Арбитражном суде Москвы точку в данном вопросе не ставит. «Рассмотрение обоснованности требований ВЭБа будет осуществлено после принятия дела к рассмотрению судом общей юрисдикции, которым спор должен быть рассмотрен по существу», — отмечает он.

Новые подробности сделки с ВЭБом

Подробности сделки по вхождению ВЭБа в капитал «Т-платформ» ранее публичным достоянием не являлись. Однако теперь представители Опанасенко сочли возможным предать их огласке. По их данным, в 2010 г. ВЭБ решил поддержать реализуемый «Т-Платформами» проект «Разработка и экспорт на международный рынок инновационных российских суперкомпьютерных технологий и услуг», направленный на развитие инноваций в стратегических компьютерных технологиях и электронной промышленности, и признал его полностью соответствующим отраслевым приоритетам своей инвестиционной деятельности .

В рамках реализации этого проекта ВЭБ выделил «Т-платформам» финансирование в размере 797,6 млн руб., приобретя 25% акций компании. Возврат предоставленных компании средств с выплатой процентов, начисленных на предоставленную сумму финансирования, предполагался по истечению пяти лет посредством обратного выкупа приобретенных ВЭБом акций с возложением обязательства по обратному выкупу на мажоритарного акционера компании — Всеволода Опанасенко.

В этих целях между ВЭБом и бизнесменом в 2012 г. был заключен договор купли-продажи акций, ранее приобретенных ВЭБом у АО «Т-платформ» со сроком исполнения до конца 2017 г., а также договор залога принадлежащих Опанасенко акций «Т-платформы» (75%) в качестве обеспечения исполнения им обязательств по возврату предоставленного ВЭБом финансирования и начисленных в соответствии с заключенным договором удорожания.

Всеволод Опанасенко в осаде

Передача дела по иску ВЭБа из одного суда в другой состоялось буквально за день до намеченного на 10 июля 2020 г. очередного заседания суда, связанного с проблемными поставками «Т-платформами» в МВД компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» за 357,1 млн руб.

Всеволода Опанасенко, как ранее сообщал CNews, арестовали по этому делу в марте 2019 г. Изначально его обвинили в подстрекательстве к нарушению ч. 3 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Данное нарушение (как и подстрекательство к нему) наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В феврале 2020 г. с обоих фигурантов дела (второй фигурант — высокопоставленный представитель МВД Александр Александров) обвинения в злоупотреблениях сняли, но предъявили обвинения в нарушении ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Наказывается лишением свободы также на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В середине сентября 2019 г. CNews сообщал, что «Т-платформы» решила обанкротить ФНС, обратившаяся с иском о признании ее финансово несостоятельной в Московский арбитражный суд. Ближайшее заседание по этому делу намечено на 15 июля 2020 г.

В конце декабря 2019 г. от сотрудников «Т-платформ» CNews стало известно, что на площадке Правительства России прошло совещание руководителей профильных департаментов Правительства, ВЭБ.РФ и Минпромторга, а также представителей «Т-платформ», на котором обсуждались меры финансового оздоровления компании.

На совещании Правительством и Минпромторгом была подчеркнута стратегическая важность деятельности «Т-платформ» и рассмотрено несколько сценариев оказания поддержки компании, включая возможность изменения акционерного состава с передачей 100% акций компании в дочку ВЭБ.РФ — «НМ-тех».

Позже «Т-платформы» подтвердили CNews, что действительно обсуждалось множество сценариев спасения компании, в том числе и на правительственном уровне, включая различные варианты изменения акционерного состава.

