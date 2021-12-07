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«Дом.ру бизнес» представил новый сервис «Контроль QR-кодов»

АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру бизнес») представил новый сервис «Контроль QR-кодов», который в автоматическом режиме решает задачи проверки подлинности сертификатов о вакцинации.

Благодаря технологиям машинного зрения, применению облачных решений и искусственного интеллекта, сервис поможет корпоративным заказчикам отказаться от широкого использования людских ресурсов при проверке QR-кода в общественных местах.

Разработчики в одном интерфейсе объединили – измерение температуры, биометрическую идентификацию (распознавание лиц, вен ладони), проверку QR-кодов и контроль наличия масок. Результат проверки можно вывести на экран или настроить отправку уведомлений в мессенджер. Дополнительно сервис можно интегрировать в СКУД и при успешной проверке открывать турникет или двери в автоматическом режиме.

В состав сервиса включено оборудование – терминал с Wi-Fi, распознаванием лиц, рисунка вен ладони и масок в различных комплектациях. Стоимость оборудования от 110 тыс. руб.

Видеокамера считывает QR-код с экрана мобильного телефона или бумажного носителя, сопоставляет информацию с данными на портале Госуслуг, проверяя подлинность QR-кода посетителя или сотрудников.

Сервис уже заинтересовал бизнес-клиентов из числа промышленных предприятий, HoReCa, торговых центров, кинотеатров, представителей аэропортов и вокзалов.

АО «ЭР-телеком холдинг» (ТМ «Дом.ру» и «Дом.ру бизнес») — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, домофонии, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

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