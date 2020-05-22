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«Дом.ru бизнес» запустил сервис «Виртуальный офис под ключ»

ПО Софт Телеком Инфраструктура Интеграция Бизнес-приложения

«ЭР-Телеком холдинг» («Дом.ru» и «Дом.ru бизнес») разработал для бизнес-клиентов сервис «Виртуальный офис под ключ». Он реализуется в рамках специальной программы антикризисных предложений.

Корпоративным клиентам компании предлагается комплекс услуг, включающий создание универсальных рабочих мест, подключение телекоммуникационных услуг, предоставление оборудования и настройку сетевых подключений с учетом требований информационной безопасности.

Проект «Виртуальный офис под ключ» призван сократить административные расходы клиентов «Дом.ru бизнес» более чем на 45% в случае перевода части сотрудников на постоянную схему удаленной работы.

Операционной эффективности способствует отсутствие у бизнеса сопутствующих капитальных затрат и расходов на содержание собственной инфраструктуры. Расходы на организацию виртуального офиса зависят от масштабов бизнеса.

«Дом.ru бизнес» готов обеспечить масштабирование виртуальной инфраструктуры в кратчайшие сроки.

Также в рамках сервиса «Виртуальный офис под ключ» клиентам предлагаются дополнительные опции - подключение системы отслеживания утечек информации, шифрование каналов связи (сертифицированные алгоритмы шифрования ГОСТ VPN), комплексная защита компьютеров сотрудников от вредоносного ПО, аренда лицензий MS Office, «1C», ИТ- аутсорсинг (настройка приложений, ОС) внутри ОС клиента, а также аренда ресурсов GPU.

«Сейчас нужны не просто надежные интернет-провайдеры, а компании, которые помогают своим клиентам адаптироваться к новым условиям, а иногда даже и сохранить бизнес. Мы хотим быть такой компанией. Мы разработали специальную программу #сохранитьбизнес, одно из предложений которой – организация виртуальных офисов. С таким же качеством сервисов, удобством и безопасностью инфраструктуры как у привычных реальных офисов», – отметила Елена Мандрикова, директор по В2В компании «ЭР-Телеком холдинг».

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