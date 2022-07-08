За порядком в сквере «Самбо» Нижнего Новгорода теперь будут следить с помощью видеонаблюдения

Федеральный оператор телеком-услуг и цифровых сервисов «Дом.ру бизнес» по заказу администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода организовал круглосуточное видеонаблюдение в сквере «Самбо». Для этого специалисты оператора смонтировали радиоканалы и подключили облачную систему видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители «ЭР-телеком холдинга».

Благоустройство на территории сквера провели в рамках приоритетного национального проекта «Жилье и городская среда». Задача заключалась в формировании максимально «активного» спортивного сквера. Это новая современная площадка стала местом притяжения спортсменов, детей и подростков.

Видеонаблюдение поможет обеспечить порядок на территории сквера и предотвращать возможные случаи вандализма. В сектор обзора видеокамер попадают универсальная площадка для командных видов спорта, площадки для воркаута и занятий экстремальными видами спорта, асфальтовый памп-трек.

Специалисты «Дом.ру бизнес» смонтировали видеокамеры и подключили их к защищённому каналу передачи данных. Антивандальные с широким углом обзора устройства, способны снимать даже в темноте и обеспечивать высокое качество изображения в любое время года. Формат FullHD позволяет рассмотреть детали на расстоянии нескольких десятков метров.

Сейчас наблюдать за порядком в режиме онлайн, а также просматривать архивы через мобильное приложение или в личном кабинете сервиса смогут заинтересованные службы и представители администрации. Для управления услугой достаточно иметь выход в интернет. Видеозаписи хранятся в надежно защищенном облаке «Дом.ру бизнес». Сервис позволяет скачивать изображение на компьютер и размещать видеофайлы или трансляцию видеопотока в интернете.

При необходимости систему можно интегрировать в АПК «Безопасный город» и обеспечить передачу видеотрансляции с камер в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

По поручению главы города Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, еще 21 видеокамера будет установлена у фонтана в сквере на пр. Ильича и других благоустроенных территориях Автозаводского района: сквере на ул. Героя Прыгунова, сквере на улице Мончегорской у дома 33. В планах администрации района оборудовать системой видеонаблюдения все благоустроенные общественные пространства.

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Созданная инфраструктура обеспечивает телекоммуникационную основу для проведения мероприятий на территории сквера с применением цифровых технологий и позволит при необходимости развернуть Wi-Fi-сеть для посетителей, провести интернет-трансляции событий.

«У нас значительный опыт в организации систем видеонаблюдения любых масштабов. Мы рады внести вклад в развитие современного и комфортного города. Сервис поможет обеспечивать безопасность посетителей и сохранность объектов, раскрывать правонарушения и оперативно реагировать на различные чрезвычайные ситуации. В перспективе систему можно оснастить голосовыми модулями для предупреждения отдыхающих о нештатных ситуациях, модулем видеоаналитики для определения количества посетителей, контроля соблюдения социальной дистанции или оставленных предметов», – сказал Антон Казарин, директор b2b межрегионального филиала «Среднее Поволжье» телеком-оператора «Дом.ру бизнес».

Всего на сегодняшний день «Дом.ру бизнес» в Нижнем Новгороде и области установил более 2000 камер наружного наблюдения, из них большинство на придомовых территориях, социальных объектах, улично-дорожной сети города, в парке им. Свердлова и парке Победы, других местах массового скопления людей, где требуется особый контроль за обстановкой или сохранностью имущества.

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