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Москва осталась без оператора рассылки социально значимых SMS и сообщений через Viber и «Вконтакте»

Бизнес Тендеры Телеком Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков
ДИТ Москвы не сумел найти подрядчика, который бы за 380 млн руб. в течение 195 календарных дней обеспечивал рассылку жителям столицы социально значимых SMS и сообщений через Viber и «Вконтакте».

Несостоявшийся конкурс ДИТ

Как выяснил CNews, департаменту информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) не удалось найти подрядчика на предоставление «коммуникационных возможностей» для социально значимых сервисов Единой мобильной платформы столицы (ГИС ЕМП) в 2021 г. По истечении срока подачи заявок на тендер претендентов на бюджетные деньги не оказалось.

Рассматриваемый тендер был запущен в интересах ДИТа департаментом правительства Москвы по конкурентной политике 21 января 2021 г. Начальная максимальная цена договора была выставлена на уровне 381,1 млн руб.

Изначально сбор заявок от претендентов планировалось осуществлять до 12 февраля. Позже этот срок был продлен до 1 марта, но, как уже было сказано, на потенциальных соискателей это никак не подействовало.

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Социально значимые сообщения мобильной платформы Москвы остались без оператора рассылки

Фронт работ был рассчитан на 195 календарных дней с момента подписания договора. Представители ДИТа в течение недели (законодательно установленный предельный срок для госорганов при взаимодействии со СМИ) не смогли ответить на вопросы CNews, кем станут оказываться запланированные услуги (если станут) в ближайшее время, а также будет ли перезапущен несостоявшийся тендер, и изменится ли что-нибудь в его условиях.

Какие услуги планировал закупить ДИТ

Как следует из техзадания конкурса, ключевым элементом договора должно было стать обеспечение рассылки жителям Москвы социально-значимой информации посредством SMS, а также сообщений через российскую соцсеть «Вконтакте» и созданный в Израиле мессенджер Viber.

В обязанности подрядчика помимо техподдержки сервиса также входило бы получение разрешений на использование каналов Viber и создание тематической группы во «Вконтакте».

Из опубликованных документов можно заключить, что наибольший трафик должен был прийтись SMS-уведомления. В ТЗ в описании нагрузки на Единую мобильную платформу заказчик исходит из необходимости в период действия договора передать гражданам 326 850 350 сообщений.

Вторым по значимости каналом должен был стать Viber. Через этот мессенджер планировалось отправить 5 453 879 сообщений. На последнем месте — соцсеть «Вконтакте». Рассчетная нагрузка на нее прописана на уровне 655 515 сообщений.

Кто оказывал ДИТу услуги рассылки раньше

Беглый анализ сайта госзакупок показывает, что тендеры на предоставление сервиса информирования граждан с помощью SMS и сообщений через Viber и «Вконтакте» на тот или иной период времени ДИТ проводит регулярно. Причем периодически находит подрядчика также не с первого раза.

В частности, 14 мая 2020 г. был объявлен конкурс со стартовой ценой договора в 421,9 млн руб., на который в итоге никто не пришел. После этого 20 июля 2020 г. конкурс был перезапущен, но уже со стартовой ценой договора в 440,2 млн руб. Победителем этой процедуры стала компания «Айэс телеком» с предложением в 435,1 млн руб.

Аналогично, 14 октября 2019 г. был объявлен конкурс со стартовой ценой договора в 554,8 млн руб. На этот тендер опять же никто не пришел. Поэтому он был перезапущен 4 декабря 2019 г. со стартовой ценой договора в 608 млн руб. После этого работы согласилась выполнить вышеупомянутая компания «Айэс телеком».

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