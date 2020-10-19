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«Транстелеком» выполнил все плановые подключения к интернету социально значимых объектов на 2020 год

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Транстелеком» (ТТК) обеспечила в 2020 году доступ в интернет для 2157 социально значимых учреждений в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Все работы по подключению социально значимых объектов, запланированные на 2020 год, реализованы в полном объеме. «Транстелеком» успешно завершил очередной этап проекта и подключил к интернету 371 объект в Забайкальском крае, 681 в Ростовской области, 485 в Курской области и 620 в Краснодарском крае.

В 2019 году компания «Транстелеком» одержала победу в аукционе, который проводило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, на подключение к сети передачи данных социально значимых учреждений в трех регионах России. Проект позволяет оснастить высокоскоростным доступом в интернет школы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и другие объекты. Особую роль играет программа для малых, удаленных и труднодоступных населенных пунктов, где ранее у жителей не было возможности пользоваться современными цифровыми сервисами.

«Мы полностью завершили очередной этап подключения социально значимых объектов к сети интернет. Специалисты компании «Транстелеком» выполнили большую работу, причем, по ряду объектов – со значительным опережением намеченных сроков. Цифровизация информационной инфраструктуры – является одним из ключевых направлений национальной программы "Цифровая экономика", и мы рады внести свой вклад в реализацию этого проекта», - сказал генеральный директор «Транстелекома» Роман Кравцов.



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