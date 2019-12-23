ТрансТелеКом завершил первый этап подключения к интернету социально значимых объектов

Компания ТрансТелеКом завершила первый этап подключения к сети передачи данных социально значимых объектов страны. Оно производилось в рамках программы «Цифровая экономика».

ТрансТелеКом подключил более 1700 объектов к интернету

Компания ТрансТелеКом (ТТК) в 2019 г. подключила к сети передачи данных 1754 социально значимых учреждений в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Среди них — 394 объекта в Курской области, 554 — в Ростовской, 302 в Забайкальском крае и 504 — в Краснодарском.

Таким образом, к настоящему моменту все работы по подключению социальных организаций, запланированные на 2019 г., выполнены.

Роман Кравцов (третий справа): Нами смонтирована сеть общей емкостью более 48 тыс. портов, проложено более 400 километров новых ВОЛС

Как отмечают в самой компании, сеть, состоящая из 1850 узлов связи, была спроектирована и смонтирована в кратчайшие сроки. Централизованный мониторинг сети осуществляется в непрерывном режиме. В каждом из населенных пунктов были организованы выездные комиссии для приема выполненных работ. Обеспечить оперативность решения всех методических и организационных задач позволило сотрудничество с администрациями регионов.

В проект попали почти 800 населенных пунктов

Напомним, ранее в 2019 г. компания ТрансТелеКом одержала победу в аукционе, который Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России проводило в Курской и Ростовской областях, а также в Забайкальском и Краснодарском краях. Общая стоимость госконтракта составила почти p5 млрд. В ходе проекта высокоскоростной интернет проводят в школы, пожарные части, фельдшерско-акушерские пункты и другие социально значимые объекты. По количеству объектов, принятых в работу, ТТК стал третьим среди всех операторов, участвовавших в конкурсе — компания подключит почти 7 тыс. объектов.

«К высокоскоростной сети подключены 1754 учреждения, смонтирована сеть общей емкостью более 48 тыс. портов, проложено более 400 километров новых ВОЛС, обеспечено покрытие 790 населенных пунктов. Наши специалисты сделали большую работу в чрезвычайно сжатые сроки», — сказал генеральный директор компании ТрансТелеКом Роман Кравцов.

Проект «Информационная инфраструктура» является одним из ключевых направлений национальной программы «Цифровая экономика». Основные цели проекта — развитие сетей связи и системы российских центров обработки данных, внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти.