Упаковка имеет значение - ГК «Астра» развивает направление ПАК

Группа компаний «Астра», разработчик на российском ИТ-рынке в области системного ПО, сообщает о запуске нового стратегического направления по созданию программно-аппаратных комплексов. Выведение работы над ПАК в полноценное продуктовое направление стало ответом на запрос ключевых заказчиков, которые заинтересованы в готовых универсальных, легко интегрируемых в инфраструктуру и масштабируемых решениях. Акцент будет делаться на разработку инфраструктурных программных и программно-аппаратных комплексов под конкретные бизнес-сценарии заказчиков. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

От разработчиков и интеграторов рынок ждет комплексного подхода. Сегодня перед ГК «Астра» стоит задача построить полноценный сервис вокруг своей экосистемы, который будет обеспечивать внедрение, миграцию, интеграцию решений. И программно-аппаратные решения не являются исключением. Их также необходимо сопровождать на всех этапах. Суть подхода «Астры»: ПАК – это не совокупность отдельных решений, а единый продукт, под который заводится самостоятельная товарная позиция. У ПАК – один держатель и четкое распределение зон ответственности в кооперационной цепочке (разработчик ПО, производитель оборудования, интегратор).

Вендор ПО предоставляет готовое программное решение для конкретного бизнес-сценария с набором документации и описанием требований к аппаратной части. OEM-партнер отвечает за оборудование и осуществляет предварительную сборку ПАК. При этом окончательную настройку непосредственно у заказчика производит один из авторизованных ГК «Астра» интеграторов. Со своей стороны, группа «Астра» и OEM-партнер берут на себя обеспечение поддержки ПАК у клиента, включая решение инцидентов с ПО и аппаратной частью, обновления и т.д. Важно отметить, что комплексное решение в обязательном порядке интегрируется с СЗИ ОС Astra Linux, поскольку во главе всего значится безопасность. У любого заказчика есть свои требования к ИБ, поэтому совместимость ПАК с СЗИ предусматривается априори.

Среди ключевых преимуществ – наличие единой точки ответственности за работу комплекса, квалифицированная поддержка от вендора в режиме «одного окна», отработанные механизмы внедрения и полный комплекс документации, сертификаты ФСТЭК на компоненты ПАК. Все это делает готовое решение максимально привлекательным для бизнеса.

«Клиентов всегда интересует решение собственных бизнес-задач, и весь технический стек, применяемый в инфраструктуре, рассматривается в первую очередь с этого ракурса. На данный момент на практике заказчику приносят разрозненные продукты от различных вендоров и по отдельности начинают внедрять, и как итог - нерабочая инфраструктура, возникающие вопросы клиента к надежности решения, обращение в сервис и размытие зон ответственности. Наша инициатива с комплексами должна дать заказчику возможность выбирать решение от вендора «под ключ» и нивелировать риски работы инфраструктурного стека», – сказал Алексей Тюрин, заместитель директора дирекции внедрения и сопровождения ГК «Астра».

«Технологическая независимость страны должна выстраиваться на основе собственных программно-аппаратных платформ. Среди запущенных ранее нами проектов уже имеются успешные примеры комплексных решений, совмещающих отечественные процессоры и операционные системы. Для их тиражирования и дальнейшего успешного внедрения нужна серьезная поддержка в рамках развития приоритетных сквозных проектов, к которым сегодня относится вычислительная техника, цифровая энергетика и другие сегменты электроники. Мы уверены, что обеспечение эффективной кооперации вендоров, интеграторов и заказчиков поможет выстроить системный процесс перехода индустриальных компаний на отечественную инфраструктуру», - отметил Андрей Климов, директор по работе с ключевыми заказчиками ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций.

В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.