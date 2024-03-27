Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Мобильное приложение Multifactor стало доступно в RuStore

Мобильное приложение Multifactor появилось в российском цифровом магазине RuStore. Это отечественный маркетплейс, где можно выбрать различные приложения и игры для установки на устройства с операционной системой Android.

Мобильное приложение Multifactor работает в связке с сервисом многофакторной аутентификации и удалённого доступа Multifactor. С его помощью можно легко и быстро активировать свои учётные записи. Также приложение получает push-уведомления для простой многофакторной аутентификации в два касания.

RuStore был разработан VK совместно с российскими ИТ-компаниями при поддержке Министерства цифрового развития. С 1 января этот сетевой магазин вошёл в перечень программ, обязательных к предустановке на продающиеся в России смартфоны.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024
ритейл

Сейчас приложение Multifactor можно скачать в таких магазинах приложений как App Store, AppGallery (платформа Huawei), Google Play и RuStore.

«Мы рады, что приложение Multifactor теперь представлено в RuStore. С каждым днём потребность в нашем продукте на рынке IT-услуг только возрастает, поэтому нам важно сделать так, чтобы технологические решения «Мультифкатор» были доступны как можно большему количеству пользователей и их можно было легко найти и внедрить в различные корпоративные системы», — сказал Валерий Аблеков, технический директор «Мультифактор».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как государство сэкономит 100 млрд руб. на ИКТ-инфраструктуре

Samsung вводит новые санкции против россиян. Samsung Pay внезапно прекратила поддержку карт «Мир». Опрос

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

США ввели санкции против российской блокчейн-системы, «применяемой в электронном голосовании и в налоговой»

Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании

iPhone и Android под ударом. Google и Apple грозит насильственное раздробление

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы

Можно ли доверять нейросетевому доктору или консультанту в 2024 году

Обзор смартфона Honor X9b: новый эталон для среднего сегмента

Показать еще

Наука

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю
Показать еще