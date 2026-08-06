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Google Gmail Mail Goggles

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.08.2026 В даркнете продают исходный код цепочки уязвимостей для захвата учетных записей Google и Gmail 1
04.10.2023 В корпоративном мессенджере Compass доступны интеграции с 50+ сервисами для работы 1
07.09.2022 В России перекрывают доступ к сервисам Google. Но средства обхода блокировок выручают 1
24.02.2009 Gmail в долгом нокауте. Офис Google Россия упал 1
08.10.2008 Gmail включит проверку на трезвость 2
08.10.2008 Gmail защитит почту от пьяных пользователей 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Google и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12686 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4962 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3068 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16218 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33474 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26784 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7689 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4554 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3125 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9487 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2049 1
Часы - Watch 1059 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 1
Application store - магазин приложений 1461 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9348 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5202 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18018 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10002 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7047 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2781 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8261 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11798 1
Google - Gmail 1021 4
Google Goggles 29 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Google Global Cache 25 1
Google Cloud Services 244 1
Google Chrome - браузер 1700 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 31 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
Google Play Games 5 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3550 1
Apple iOS 8579 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3113 1
Microsoft Windows 16877 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
Google Android 15240 1
Linux OS 11527 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7621 1
Google YouTube Music 46 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 1
Qsoft - amoCRM 154 1
Google Photos 88 1
Бондарчук Станислав 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166088 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47589 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54734 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11682 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53438 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3789 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462777, в очереди разбора - 724883.
Создано именных указателей - 199002.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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