В мобильном приложении Multifactor появилась поддержка одноразовых кодов для подтверждения запросов доступа

Компания «Мультифактор», российский разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений, опубликовала обновление мобильного приложения Multifactor.

Обновление коснулось расширения списка доступных способов аутентификации в мобильном приложении Multifactor.

Кроме привычного подтверждения доступа через push-уведомление, пользователям стало доступно подтверждение доступа одноразовым кодом на основе времени (Time-based one-time password). Аккаунты пользователей в приложении Multifactor теперь содержат динамический (меняющийся раз в 30 секунд) 6-значный код, который можно использовать для получения доступа в корпоративные системы.

Администратор заказчика может выбрать приоритетный способ аутентификации для пользователей мобильного приложения в настройках групповых политик в личном кабинете системы Multifactor: «Приоритет push-уведомления»; «Приоритет OTP».

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Кроме интегрированных аккаунтов Multifactor, пользователи теперь смогут добавлять в приложение TOTP-аккаунты внешних поставщиков аутентификации (аналогично Google Authenticator). Для регистрации таких аккаунтов пользователю достаточно отсканировать QR-код, используя приложение Multifactor. Аккаунты будут добавляться с пометкой «Внешний».

Реализация этого функционала позволит заказчикам компании «Мультифактор» использовать мобильное приложение Multifactor для защиты как интегрированных, так и внешних информационных систем с ограниченными возможностями интеграции.