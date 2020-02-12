Российская мобильная ОС «Аврора» получила сертификат ФСТЭК А4

Отечественная мобильная ОС «Аврора», а также система управления «Аврора Центр» прошли сертификацию во ФСТЭК России. Теперь они могут применяться в информационных системах первого класса защищенности.

«Аврора» получила сертификат ФСТЭК

Компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявила о получении операционной системой «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS) сертификата Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) на соответствие требованиям профиля защиты операционных систем типа «А» 4 класса защиты. Платформа управления мобильными устройствами «Аврора Центр» (Sailfish Cloud RUS) также удостоена сертификата на соответствие ТУ и НДВ4.

Отечественная мобильная ОС «Аврора», а также система управления «Аврора Центр» прошли сертификацию во ФСТЭК России

Напомним, что сертификация на четвертый класс защиты позволяет применять сертифицированные продукты в информационных системах первого класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности, в информационных системах обработки персональных данных при необходимости обеспечения первого уровня защищенности персональных данных и в информационных системах общего пользования II класса.

Высокоуровневые сертификаты требуют госорганы и крупный частный бизнес

Полученные сертификаты, вкупе с уже имеющимися, позволяют «Открытой мобильной платформе» предложить рынку первое комплексное доверенное решение по организации корпоративной мобильности, включающее в себя доверенные клиентскую (мобильная ОС) и серверную (платформа управления) части, а также доверенные каналы связи между ними.

Наличие у отечественных программных продуктов высокоуровневых сертификатов безопасности все чаще становится обязательным требованием клиентов не только в государственных органах, но и в крупном частном бизнесе. Причинами такого запроса рынка являются не только высокие риски утечки корпоративной информации при использовании несертифицированных программных решений и ее полная доступность, в частности — для производителей массовых операционных систем, но и санкционные риски, зачастую возникающие в крупных международных проектах с участием российского бизнеса.

«Открытая мобильная платформа» является разработчиком ОС «Аврора» (Sailfish Mobile OS RUS) — первой отечественной операционной системы для мобильных устройств, а также платформы управления EMM-класса «Аврора Центр» (Sailfish Cloud RUS), предоставляющей средства для удаленного управления мобильными устройствами.