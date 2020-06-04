ОС «Аврора» и платформа управления «Аврора Центр» получили сертификаты соответствия ФСТЭК России

Мобильная ОС «Аврора» и платформа «Аврора Центр» получили сертификаты ФСТЭК России 4 класса защиты и 4 уровня доверия. Теперь их можно использовать в любых информационных системах, не обрабатывающих государственную тайну.



Сертификаты ФСТЭК

Компания «Открытая мобильная платформа» объявила о получении сертификатов соответствия для новых версий операционной системы «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр», что фактически завершило процесс переименования и ребрендинга продуктов.

Сертификаты подтверждают, что обновленная ОС «Аврора» (релиз 3.2.1) соответствует профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты и документу «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» по четвертому уровню доверия. Сертифицированная версия ОС «Аврора» поддерживается на новых планшетах Aquarius Cmp NS220 и Byterg MVK-2020. Новая платформа управления «Аврора Центр» (релиз 2.2.1) сертифицирована на соответствие техническим условиям и на соответствие четвертому уровню доверия.

Сертификация прошла в соответствии с новыми «Требованиями по безопасности информации ФСТЭК России», которые ввели понятие уровней доверия и их классификацию, и подтверждает, что ОС «Аврора» и платформу управления «Аврора Центр» можно использовать на объектах критической информационной инфраструктуры 1-й категории, в государственных информационных системах 1-го класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1-го класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1-го уровня защищенности персональных данных, в информационных системах общего пользования II класса. То есть в любых информационных системах, не обрабатывающих государственную тайну.

История вопроса

На российском рынке ОС «Аврора» появилась в 2016 г. под именем Sailfish Mobile OS RUS. Позднее список продуктов ОМП пополнила EMM-система Sailfish Cloud RUS. Именно под этими названиями продукты компании были известны пользователям и заказчикам в течение 3-х лет до решения о переименовании в 2019 г. Под этими же именами мобильная ОС и платформа управления проходили сертификацию.

Сертифицированная версия ОС «Аврора» поддерживается на новых планшетах Aquarius Cmp NS220 и Byterg MVK-2020.

Работа по переходу на новый бренд «Аврора» началась в начале 2019 г. и включила в себя также изменения дизайна продуктов — операционной системы, приложений под нее, платформы управления. А завершилась получением сертификатов соответствия для мобильной ОС и платформы управления уже с новыми именами.

Тот факт, что сертифицирована не только операционная система, но и платформа управления «Аврора», означает, что теперь российские компании, государственные ведомства и учреждения могут создавать на базе ОС «Аврора» и «Аврора Центр» доверенную мобильную инфраструктуру, которая удовлетворяет требованиям регуляторов.

«Заказчики комплексных решений под управлением ОС «Аврора» и на платформе управления устройствами «Аврора Центр» являются обладателями независимой безопасной мобильной инфраструктуры, которая не контролируется ни производителем устройств, ни производителем операционной системы, ни производителями прикладных решений, — говорит генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес. — Не менее важно и то, что благодаря сотрудничеству с лучшими компаниями отрасли на платформе «Аврора» уже сформировалась и продолжает расти программная и аппаратная экосистема, полный российский стек — от устройств до прикладных решений и сервисов для построения корпоративной мобильной доверенной бизнес-среды».