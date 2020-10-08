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У отечественной мобильной ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр» появился собственный сайт

Мобильность

У отечественной мобильной ОС «Аврора» и платформы управления «Аврора Центр» появился собственный сайт Auroraos.ru. Он содержит не только полную информацию о решениях на платформе «Аврора», но и максимально настроен на поддержку, кооперацию и сотрудничество с разработчиками, а также на продвижение решений партнеров.

Так, помимо разделов, посвященных ОС «Аврора» и платформе «Аврора Центр», здесь, на портале для разработчиков, можно найти всю необходимую информацию: обучающие материалы и курсы, документацию, SDK и API.

В разделе «Устройства» представлены российские мобильные телефоны и планшеты, доступные как для заказа, так и для портирования, такие как планшет Aquarius NS 220, запущенный в массовое производство к всероссийской переписи населения 2021 года.

Приложения для ОС «Аврора» собраны в специальном каталоге, который представляет как решения от ведущих российских разработчиков – партнеров компании «Открытая мобильная платформа», так и от открытого сообщества. Среди уже размещенных в каталоге приложений специальные, для компаний и банков, а также мессенджер, браузер, офис, антивирус, система документооборота, электронная книга, телевидение, киоск с газетами и журналами, приложение для планирования поездок, логическая игра и паспорт военного. И это только начало – в ближайшее время каталог будет пополняться новыми приложениями на платформе «Аврора».

«Мы видим, как стремительно растет интерес к нашей компании и к тем решениям и подходам, которые мы создаем и продвигаем. Нам также приятно, что к нашему комьюнити присоединяются новые талантливые разработчики, специалисты, эксперты, – комментирует Павел Эйгес, генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа». – Не менее важно и сотрудничество с компаниями – производителями мобильных устройств и разработчиками приложений, а также с крупнейшими поставщиками комплексных решений. Все это нашло отражение в нашем новом сайте, и мы будем развивать этот ресурс, чтобы делиться с сообществом и партнерами нашими возможностями и достижениями, а также развивать экосистему «Аврора».

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